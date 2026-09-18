Miley Cyrus revela su última conversación con Dolly Parton: "Siempre tenía razón en todo" - NBC

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

Miley Cyrus ha compartido cómo fue la última conversación que mantuvo con Dolly Parton, fallecida el pasado 25 de agosto a los 80 años. Ambas estrecharon lazos durante el rodaje de Hannah Montana, pero lo cierto es que Parton había formado parte de la vida de Cyrus antes incluso de que ella naciera, pues su compañero de gira en los 90, Billy Ray Cyrus, le pidió que fuera su madrina.

"Dolly ha sido la primera persona a la que he enviado un vinilo cada vez que he sacado uno, desde que empecé a grabarlos, y esta vez también le voy a enviar uno, como siempre hago", afirmaba Cyrus a propósito de su nuevo álbum, Bass Persuades, en una entrevista con Zane Low para Apple Music.

"Pero la vez que hablamos, que fue la última vez que lo hicimos, en realidad le hablé de este disco porque, aunque somos muy diferentes -eso es lo que nos hacía tan perfectas la una para la otra, y ella lo sabía y yo lo sé-; ella es conocida por lo artificial, el pelo, el maquillaje y todo el espectáculo. Pero hay una parte de ella que es lo que atrae a todo el mundo: lo real y auténtica que es", asegura la artista.

Cyrus explicaba cómo Parton le ayudó a navegar mejor los años de su carrera vinculados a Hannah Montana, un alter ego que iba más allá de la serie homónima de Disney Channel, dando giras de conciertos caracterizada como Hannah y convirtiéndose en todo un fenómeno global. Unos años en los que, incide Cyrus, gran parte de su vida "giraba en torno a un personaje".

DOLLY PARTON AYUDÓ A MILEY CYRUS A CONVIVIR CON SU ALTER EGO, HANNAH MONTANA

"Creo que una forma de verlo, de ver que puedes tener un personaje y seguir siendo quien eres, fue gracias a que tenía a Dolly", continúa Cyrus, explicando que, en ocasiones, denomina su trabajo artístico como "drag" porque la forma en que se presenta en público "es muy diferente" a cómo es en realidad en su cotidianeidad. "Pero, de nuevo, esa persona está dentro de mí. Simplemente la tengo 'apagada'", incide.

Cryus también habló sobre las conversaciones que mantuvo con Parton acerca de su faceta como cantantes. "Una de las cosas de las que hablábamos era de que, en mis actuaciones, siempre lloro, no puedo evitarlo. [Cuando canto] End of the World, empiezo a llorar", explica, relatando cómo, cuando Parton vio su actuación en el programa de David Letterman, le preguntó que por qué lloraba.

"Es que esa canción trata sobre el fin del mundo y sobre que nunca volveré a ver a mi madre. Ella me dijo: 'La música es una vía de evasión. Deja que lloren. Tienes que superarlo'. Y yo le respondí: 'Lo sé, pero yo soy así', y ella me quería por eso", continúa Cyrus, a lo que Lowe inquirió que Parton era "probablemente la única persona en el mundo capaz de cantar I Will Always Love You sin derramar una lágrima".

"Yo no puedo", admite Cyrus. "Lloré cantando I Will Always Love You con ella, pero creo que ella sabía en aquel momento que la razón por la que lloraba era la misma por la que lloro ahora, que es porque muchas de las personas de mi entorno que me dan estabilidad [pertenecen a] generaciones anteriores a la mía. Y ellas han construido, ladrillo a ladrillo, el camino por el que ahora voy. Y no siempre van a estar ahí para que les llame y les diga: '¿Qué hago ahora?'", expresa, asegurando que era "algo que siempre hacía con Dolly".

"Y ella siempre tenía razón. Es como cuando tu madre siempre tiene razón y, de pequeña, piensas '¿Qué sabrá ella?', y luego, a medida que te haces mayor, te das cuenta de que lo sabe todo", asegura Cyrus, reiterando cómo no dejaba de sorprenderle que Parton siempre tuviera razón "en todo". "¿Cómo es posible? ¿De dónde ha salido eso? No eres más que una persona normal. ¿Por qué lo sabes todo?", expresa.