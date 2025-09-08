Lista completa de ganadores de los MTV VMAs 2025, con Lady Gaga a la cabeza

Lista completa de ganadores de los MTV VMAs 2025, con Lady Gaga a la cabeza
Actualizado: lunes, 8 septiembre 2025 13:03

   MADRID, 8 Sep.

   Lady Gaga se ha coronado como la artista más premiada en los MTV Video Music Awards 2025, donde también han sido galardonadas artistas como Ariana Grande, Sabrina Carpenter o Mariah Carey. Y es que, de los 30 premios que se han entregado en esta edición, 22 han ido a parar a manos de mujeres.

    Celebrada en el UBS Arena de Nueva York, la gala contó con actuaciones de primer nivel como las de Mariah Carey, que además de ser premiada en la categoría de mejor R&B también recibió el Video Vanguard Award, o Ricky Martin, que recogió el primer Latin Icon Award. Además, la gala contó con un tributo a Ozzy Osbourne que unió en el escenario a los miembros de Aerosmith Steven Tyler y Joe Perry junto a Nuno Bettencourt y YUNGBLUD.

Ariana Grande obtuvo tres estatuillas, incluyendo uno de los máximos galardones de estos premios: mejor vídeo del año, por su videoclip 'Brighter Days Ahead'. Sin embargo, la artista más premiada de la noche fue Lady Gaga, que era la gran favorita con nada menos que 12 nominaciones.

   La cantante de 'Poker Face' o 'Bad Romance' obtuvo cuatro galardones, incluyendo el de mejor artista, que agradeció en el escenario asegurando que no podía quedarse durante el resto de la gala, pues tenía que ir al Madison Square Garden. Desde allí, la artista ofreció una actuación que fue retransmitida como parte de la gala, en la que interpretó sus canciones 'Abracadabra' y 'The Dead Dance'.

   Esta es la lista completa de ganadores de los MTV Video Music Awards 2025:

MEJOR VÍDEO DEL AÑO

   Ariana Grande - Brighter Days Ahead

ARTISTA DEL AÑO

   Lady Gaga

MEJOR ÁLBUM

   Sabrina Carpenter - Short n' Sweet

CANCIÓN DEL AÑO

   Rosé & Bruno Mars - APT.

MEJOR NUEVO ARTISTA

   Alex Warren

MEJOR ARTISTA POP

   Sabrina Carpenter

MEJOR COLABORACIÓN

   Lady Gaga & Bruno Mars - Die with a Smile

MEJOR POP

   Ariana Grande - Brighter Days Ahead

MEJOR VÍDEO LARGO

   Ariana Grande - Brighter Days Ahead

MEJOR VÍDEO POR UNA CAUSA SOCIAL

   Charli xcx - Guess featuring Billie Eilish

MEJOR DIRECCIÓN

   Lady Gaga - Abracadabra

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA

   Lady Gaga - Abracadabra

MEJOR FOTOGRAFÍA

   Kendrick Lamar - Not Like Us

MEJOR EDICIÓN

   Tate McRae - Just Keep Watching

MEJOR HIPHOP

   Doechii - Anxiety

   MEJOR R&B

   Mariah Carey - Type Dangerous

MEJOR POP ALTERNATIVO

   Sombr - Back to Friends

MEJOR ROCK

   Coldplay - All My Love

MEJOR K-POP

   LISA ft. Doja Cat & Raye - Born Again

MEJOR AFROBEATS

   Tyla - Push 2 Start

MEJOR COUNTRY

   Megan Moroney - Am I Okay?

MEJOR CANCIÓN LATINA

   Shakira - Soltera

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

   Sabrina Carpenter - Manchild

MEJOR COREOGRAFÍA

   Doechii - Anxiety

ACTUACIÓN PUSH DEL AÑO DE MTV

   Katseye - Touch

CANCIÓN DEL VERANO

   Tate McRae - Just Keep Watching (From F1 The Movie)

MEJOR GRUPO

   Blackpink

