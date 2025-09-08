Lista completa de ganadores de los MTV VMAs 2025, con Lady Gaga a la cabeza - MTV

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

Lady Gaga se ha coronado como la artista más premiada en los MTV Video Music Awards 2025, donde también han sido galardonadas artistas como Ariana Grande, Sabrina Carpenter o Mariah Carey. Y es que, de los 30 premios que se han entregado en esta edición, 22 han ido a parar a manos de mujeres.

Celebrada en el UBS Arena de Nueva York, la gala contó con actuaciones de primer nivel como las de Mariah Carey, que además de ser premiada en la categoría de mejor R&B también recibió el Video Vanguard Award, o Ricky Martin, que recogió el primer Latin Icon Award. Además, la gala contó con un tributo a Ozzy Osbourne que unió en el escenario a los miembros de Aerosmith Steven Tyler y Joe Perry junto a Nuno Bettencourt y YUNGBLUD.

Ariana Grande obtuvo tres estatuillas, incluyendo uno de los máximos galardones de estos premios: mejor vídeo del año, por su videoclip 'Brighter Days Ahead'. Sin embargo, la artista más premiada de la noche fue Lady Gaga, que era la gran favorita con nada menos que 12 nominaciones.

La cantante de 'Poker Face' o 'Bad Romance' obtuvo cuatro galardones, incluyendo el de mejor artista, que agradeció en el escenario asegurando que no podía quedarse durante el resto de la gala, pues tenía que ir al Madison Square Garden. Desde allí, la artista ofreció una actuación que fue retransmitida como parte de la gala, en la que interpretó sus canciones 'Abracadabra' y 'The Dead Dance'.

Esta es la lista completa de ganadores de los MTV Video Music Awards 2025:

MEJOR VÍDEO DEL AÑO

Ariana Grande - Brighter Days Ahead

ARTISTA DEL AÑO

Lady Gaga

MEJOR ÁLBUM

Sabrina Carpenter - Short n' Sweet

CANCIÓN DEL AÑO

Rosé & Bruno Mars - APT.

MEJOR NUEVO ARTISTA

Alex Warren

MEJOR ARTISTA POP

Sabrina Carpenter

MEJOR COLABORACIÓN

Lady Gaga & Bruno Mars - Die with a Smile

MEJOR POP

Ariana Grande - Brighter Days Ahead

MEJOR VÍDEO LARGO

Ariana Grande - Brighter Days Ahead

MEJOR VÍDEO POR UNA CAUSA SOCIAL

Charli xcx - Guess featuring Billie Eilish

MEJOR DIRECCIÓN

Lady Gaga - Abracadabra

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Lady Gaga - Abracadabra

MEJOR FOTOGRAFÍA

Kendrick Lamar - Not Like Us

MEJOR EDICIÓN

Tate McRae - Just Keep Watching

MEJOR HIPHOP

Doechii - Anxiety

MEJOR R&B

Mariah Carey - Type Dangerous

MEJOR POP ALTERNATIVO

Sombr - Back to Friends

MEJOR ROCK

Coldplay - All My Love

MEJOR K-POP

LISA ft. Doja Cat & Raye - Born Again

MEJOR AFROBEATS

Tyla - Push 2 Start

MEJOR COUNTRY

Megan Moroney - Am I Okay?

MEJOR CANCIÓN LATINA

Shakira - Soltera

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Sabrina Carpenter - Manchild

MEJOR COREOGRAFÍA

Doechii - Anxiety

ACTUACIÓN PUSH DEL AÑO DE MTV

Katseye - Touch

CANCIÓN DEL VERANO

Tate McRae - Just Keep Watching (From F1 The Movie)

MEJOR GRUPO

Blackpink