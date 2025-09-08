Lista completa de ganadores de los MTV VMAs 2025, con Lady Gaga a la cabeza

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -
Lady Gaga se ha coronado como la artista más premiada en los MTV Video Music Awards 2025, donde también han sido galardonadas artistas como Ariana Grande, Sabrina Carpenter o Mariah Carey. Y es que, de los 30 premios que se han entregado en esta edición, 22 han ido a parar a manos de mujeres.
Celebrada en el UBS Arena de Nueva York, la gala contó con actuaciones de primer nivel como las de Mariah Carey, que además de ser premiada en la categoría de mejor R&B también recibió el Video Vanguard Award, o Ricky Martin, que recogió el primer Latin Icon Award. Además, la gala contó con un tributo a Ozzy Osbourne que unió en el escenario a los miembros de Aerosmith Steven Tyler y Joe Perry junto a Nuno Bettencourt y YUNGBLUD.
Ariana Grande obtuvo tres estatuillas, incluyendo uno de los máximos galardones de estos premios: mejor vídeo del año, por su videoclip 'Brighter Days Ahead'. Sin embargo, la artista más premiada de la noche fue Lady Gaga, que era la gran favorita con nada menos que 12 nominaciones.
La cantante de 'Poker Face' o 'Bad Romance' obtuvo cuatro galardones, incluyendo el de mejor artista, que agradeció en el escenario asegurando que no podía quedarse durante el resto de la gala, pues tenía que ir al Madison Square Garden. Desde allí, la artista ofreció una actuación que fue retransmitida como parte de la gala, en la que interpretó sus canciones 'Abracadabra' y 'The Dead Dance'.
Esta es la lista completa de ganadores de los MTV Video Music Awards 2025:
MEJOR VÍDEO DEL AÑO
Ariana Grande - Brighter Days Ahead
ARTISTA DEL AÑO
Lady Gaga
MEJOR ÁLBUM
Sabrina Carpenter - Short n' Sweet
CANCIÓN DEL AÑO
Rosé & Bruno Mars - APT.
MEJOR NUEVO ARTISTA
Alex Warren
MEJOR ARTISTA POP
Sabrina Carpenter
MEJOR COLABORACIÓN
Lady Gaga & Bruno Mars - Die with a Smile
MEJOR POP
Ariana Grande - Brighter Days Ahead
MEJOR VÍDEO LARGO
Ariana Grande - Brighter Days Ahead
MEJOR VÍDEO POR UNA CAUSA SOCIAL
Charli xcx - Guess featuring Billie Eilish
MEJOR DIRECCIÓN
Lady Gaga - Abracadabra
MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Lady Gaga - Abracadabra
MEJOR FOTOGRAFÍA
Kendrick Lamar - Not Like Us
MEJOR EDICIÓN
Tate McRae - Just Keep Watching
MEJOR HIPHOP
Doechii - Anxiety
MEJOR R&B
Mariah Carey - Type Dangerous
MEJOR POP ALTERNATIVO
Sombr - Back to Friends
MEJOR ROCK
Coldplay - All My Love
MEJOR K-POP
LISA ft. Doja Cat & Raye - Born Again
MEJOR AFROBEATS
Tyla - Push 2 Start
MEJOR COUNTRY
Megan Moroney - Am I Okay?
MEJOR CANCIÓN LATINA
Shakira - Soltera
MEJORES EFECTOS ESPECIALES
Sabrina Carpenter - Manchild
MEJOR COREOGRAFÍA
Doechii - Anxiety
ACTUACIÓN PUSH DEL AÑO DE MTV
Katseye - Touch
CANCIÓN DEL VERANO
Tate McRae - Just Keep Watching (From F1 The Movie)
MEJOR GRUPO
Blackpink