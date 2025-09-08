Ricky Martin hace historia en los MTV VMAs 2025 ganando el primer premio Latin Icon: "Solo queremos romper fronteras"

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

La gala de los MTV VMAs 2025, celebrada en en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, ha dejado muchos momentos memorables, entre ellos, la entrega del primer premio Latin Icon, otorgado a Ricky Martin.

Antes de recibir el galardón, presentado por Jessica Simpson, quien recordó haber sido telonera de Martin en los años 90, el artista puertorriqueño hizo una gran entrada en el escenario descendiendo desde el techo y comenzando su actuación con el mítico tema 'Livin' La Vida Loca', que ya interpretara en la gala de 1999, hace 26 años.

El repertorio del cantante también incluyó fragmentos de otras canciones muy queridas por sus fans como 'Pégate', 'Shake Your Bon-Bon', 'Vente Pa' Ca', 'María' o 'The Cup of Life'.

"Esto es para todos ustedes", afirmó Martin al recoger el histórico premio. "Muchas gracias por sus aplausos. Soy adicto a sus aplausos. Por eso sigo volviendo. Son ustedes, no solo aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo", aseguró.

"Muchas gracias, porque ya han pasado 40 años: empecé cuando era un bebé y seguimos aquí. Solo queremos unir países. Solo queremos romper fronteras y solo queremos mantener viva la música", continuó diciendo el artista, que dedicó el galardón a sus hijos, remarcando cómo todo lo que hace lo hace con ellos "en mente" y en su "corazón".