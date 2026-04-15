Kayne West suspende su concierto en Marsella antes de que Francia vete su entrada - CONTACTO

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Kanye West ha suspendido su concierto en Marsella después de que el Ministerio del Interior de Francia anunciara que estaba sopesando prohibirle la entrada al país. Hace apenas una semana, Reino Unido vetó la entrada del artista a raíz de los comentarios antisemitas y racistas que publicó meses atrás en redes sociales. Esta decisión derivó en la cancelación del festival de música Wireless, que se iba a celebrar en verano y del que Ye era cabeza de cartel.

"Tras pensarlo detenidamente, he tomado por cuenta propia la decisión de posponer mi concierto en Marsella, Francia hasta nuevo aviso", ha escrito West vía X.

After much thought and consideration, it is my sole decision

to postpone my show in Marseille, France until further notice. — ye (@kanyewest) April 15, 2026

Poco más de una hora después, el cantante publicaba otro mensaje en la red social: "Sé que lleva tiempo comprender la sinceridad de mi compromiso de enmendar mis errores. Asumo toda la responsabilidad por lo que me corresponde, pero no quiero involucrar a mis fans en todo esto. Mis fans lo son todo para mí. Estoy deseando que lleguen los próximos conciertos. Nos vemos en lo más alto del mundo".

I know it takes time to understand the sincerity of my commitment to make amends



I take full responsibility for what’s mine but I don’t want to put my fans in the middle of it



My fans are everything to me



Looking forward to the next shows



See you at the top of the globe 🌏 — ye (@kanyewest) April 15, 2026

Por otra parte, el alcalde de Marsella Benoit Payan ya cargó contra West en X el pasado mes de marzo. "Me niego a que Marsella se convierta en un escaparate para quienes promueven el odio y el nazismo descarado. Kanye West no es bienvenido en el Vélodrome, nuestro templo de la convivencia y de todos los marselleses", sentenciaba Payan.

Je refuse que Marseille soit une vitrine pour ceux qui promeuvent la haine et le nazisme décomplexé.

Kanye West n’est pas le bienvenu au Vélodrome, notre temple du vivre-ensemble et de tous les Marseillais. — Benoît Payan (@BenoitPayan) March 4, 2026

El anuncio de que el ministro del interior francés Laurent Nuñez estaba barajando la posibilidad de vetar la entrada a Ye en el país fue suficiente para que el artista se adelantara, posponiendo el concierto que tenía previsto en Marsella de forma indefinida.

Hace apenas una semana, el Ministerio de Interior británico prohibía al rapero la entrada al Reino Unido al "considerar que su presencia no redundaría en el bien público". Esta decisión derivó en la cancelación del festival Wireless, en el que tenía previsto actuar como cabeza de cartel.

En febrero del año pasado, el Ye estuvo en el ojo del huracán tras publicar vehementes comentarios antisemitas en X. Publicaciones en las que compartió mensajes como "soy nazi", "adoro a Hitler", "soy racista" o "nunca me disculparé por mis comentarios sobre los judíos". Otras de sus acciones más polémicas fueron el lanzamiento el pasado año de una canción titulada Heil Hitler, la venta de camisetas con esvásticas en la página web de Yeezy y la negación pública del Holocausto.

En mayo del pasado año, también en X, West pidió perdón por sus controvertidas declaraciones. "He terminado con el antisemitismo", publicó Ye en la mencionada red social. "Amo a todas las personas", añadió el rapero, que también escribió: "Dios me perdone por todo el dolor causado. Perdono a todos los que me han causado dolor. Gracias, Dios".