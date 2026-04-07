Tras la polémica por su actuación en Londres, la comunidad judía acepta reunirse con Kanye West... con una condición

Kanye West pide reunirse con la comunidad judía británica... Pero ellos ponen una condición - CONTACTO

MADRID, 7 Abr. (CulturaOcio) -

Tras la polémica generada por el anuncio de su actuación en el festival londinense de Wireless, prevista para este verano, Kanye West quiere reunirse con la representantes de comunidad judía británica. Una petición que llega en medio de la polémica suscitada por los vehementes comentarios antisemitas y racistas que el artista lanzó hace meses y de los que ya se ha retractado públciamente en varias ocasiones.

La actuación del rapero, también conocido como Ye, en el festival que tendrá lugar del 10 al 12 de julio en el barrio de Finsbury Park, ha provocado peticiones para que se le prohíba la entrada en el Reino Unido debido sus comentarios o el lanzamiento de una canción titulada Heil Hitler o la promoción de una camiseta con una esvástica a la venta en su página web.

"He estado siguiendo el debate en torno al Wireless y quiero abordarlo directamente. Mi único objetivo es venir a Londres y ofrecer un espectáculo de cambio, aportando unidad, paz y amor a través de mi música", señala el aratista en un comunicado en el que afirma que "agradecería la oportunidad" de poder reunirse "en persona con miembros de la comunidad judía del Reino Unido para escucharles".

"Sé que las palabras no bastan: tendré que demostrar el cambio con mis acciones. Si estáis dispuestos, aquí estoy", concluye el artista. En febrero del año pasado el rapero estuvo en el ojo del huracán tras sus comentarios antisemitas en X. Publicaciones en las que compartió mensajes como "soy nazi", "adoro a Hitler", "soy racista" o "nunca me disculparé por mis comentarios sobre los judíos".

En mayo del pasado año, también en X, West pidió perdón por sus controvertidas declaraciones. "He terminado con el antisemitismo", publicó Ye en la mencionada red social. "Amo a todas las personas", añadió el rapero, que también escribió: "Dios me perdone por todo el dolor causado. Perdono a todos los que me han causado dolor. Gracias, Dios".

PIDEN QUE SE LE NIEGE LA ENTRADA A REINO UNIDO

West ya tiene un visado para el Reino Unido, según ha declarado Melvin Benn, director general de Festival Republic, empresa promotora del Wireless. "Ya tiene un visado expedido para actuar, para entrar en el país, y es muy posible que la ministra del Interior lo revoque, no lo sé. Si lo hace, entonces el asunto queda zanjado en lo que respecta a su actuación", señaló en declaraciones a BBC Radio.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha recibido diversas peticiones de políticos y de la a iniciativa Campaña contra el Antisemitismo exigiendo que se prohíba la entrada de West en el Reino Unido, alegando que su presencia no sería "buena para el bien público".

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha calificado el asunto de "profundamente preocupante", mientras que los principales patrocinadores han retirado su apoyo al festival debido a la contratación.

HACE MENOS DE UN AÑO KANYE WEST LANZÓ HEIL HITLER

Phil Rosenberg, presidente de la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, dijo que el grupo estaría dispuesto a reunirse con West si este se retirara del Wireless.

"Ha pasado menos de un año desde que Kanye West lanzara una canción titulada Heil Hitler, la culminación de tres años de atroz antisemitismo", señala Rosenberg que recuerda que el rapero "también hizo una serie de comentarios profundamente ofensivos sobre la comunidad negra, afirmando que los 400 años de esclavitud fueron "una elección".

"A pesar de que hoy afirma estar arrepentido, su último álbum incluye una canción publicada por primera vez el año pasado con el abominable título 'Gas Chamber' (Cámara de gas)", subraya Rosenberg que asegura que "la comunidad judía querrá ver un arrepentimiento genuino y un cambio antes de creer que el lugar adecuado para poner a prueba esta sinceridad es el escenario principal del Wireless Festival".

"Por ello, estamos dispuestos a reunirnos con Kanye West como parte de su proceso de sanación, pero solo después de que acepte no actuar en el Wireless Festival de este año", concluye.

La versión actualmente disponible del último álbum de West, Bully, publicado el mes pasado, no incluye una canción titulada Gas Chamber, pero la canción All The Love, en la que colabora CeeLo Green, se titulaba supuestamente Gas Chamber antes de su lanzamiento.