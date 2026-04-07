Reino Unido prohíbe la entrada a Kanye West y el festival Wireless anuncia su cancelación

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MADRID, 7 Abr. (CulturaOcio) -

El festival de música Wireless, que se iba a celebrar en Londres entre el 10 y 12 de julio, ha sido cancelado después de que a uno de sus cabezas de cartel, Kanye West, se le prohibiera la entrada al Reino Unido. La decisión del Ministerio de Interior británico (Home Office) de vetar la entrada del rapero estadounidense llega tan solo horas después de la enorme polémica generada por el anuncio de su actuación a raíz de los comentarios antisemitas y racistas que el artista lanzó hace meses a través de sus redes sociales.

"El Ministerio del Interior ha retirado el permiso de entrada de Ye, denegándole el acceso al Reino Unido. En consecuencia, el festival Wireless queda cancelado y se reembolsará el importe a todos los poseedores de entradas", informa la organización del evento en un comunicado.

"Al igual que en todos los Wireless Festival, se consultó a múltiples partes interesadas antes de contratar a YE (actual nombre artístico del rapero estadounidense) y en ese momento no se planteó ninguna preocupación", dice el festival que subraya que "el antisemitismo en todas sus formas es abominable, y reconocemos el impacto real y personal que estos problemas han tenido".

"Como ha dicho hoy YE, reconoce que las palabras por sí solas no bastan y, a pesar de ello, sigue esperando que se le dé la oportunidad de entablar un diálogo con la comunidad judía del Reino Unido", señalan.

Momentos antes de la cancelación del Wireless, el Gobierno británico había confirmado a la BBC la decisión de denegar el permiso de entrada al país al artista estadounidense al "considerar que su presencia no redundaría en el bien público".

Con la cancelación del evento, se pone de momento fin a la polémica desatada por el anuncio de West como cabeza de cartel en uno de los festivales de música más importantes de Reino Unido, que suele celebrarse durante tres días en Londres. Tras la confirmación de Ye en el festival, pronto llegaron las protestas formales recordando el historial de antisemitismo del rapero.

En febrero del año pasado el rapero estuvo en el ojo del huracán tras sus comentarios antisemitas en X. Publicaciones en las que compartió mensajes como "soy nazi", "adoro a Hitler", "soy racista" o "nunca me disculparé por mis comentarios sobre los judíos". Otras de sus acciones más polémicas fueron el lanzamiento el pasado año de una canción titulada Heil Hitler, la venta de camisetas con esvásticas en la página web de Yeezy y la negación pública del Holocausto.

En mayo del pasado año, también en X, West pidió perdón por sus controvertidas declaraciones. "He terminado con el antisemitismo", publicó Ye en la mencionada red social. "Amo a todas las personas", añadió el rapero, que también escribió: "Dios me perdone por todo el dolor causado. Perdono a todos los que me han causado dolor. Gracias, Dios".