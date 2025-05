Kanye West dice que ya no es antisemita y pide perdón por "el dolor causado"

Kanye West dice que ya no es antisemita y pide perdón por "el dolor causado"

MADRID, 23 May. (CulturaOcio) -

El pasado mes de febrero Kanye West recibió una oleada de críticas por sus comentarios antisemitas en X, publicaciones en las que compartió mensajes como "soy nazi", "adoro a Hitler", "soy racista" o "nunca me disculparé por mis comentarios sobre los judíos". Ahora, en otro inesperado giro de guion, el rapero parece haber recapacitado y ha pedido perdón por sus controvertidas declaraciones.

"He terminado con el antisemitismo", publicó Ye en la mencionada red social. "Amo a todas las personas", añadió el rapero, que también escribió: "Dios me perdone por todo el dolor causado. Perdono a todos los que me han causado dolor. Gracias, Dios".

I am done with antisemitism — ye (@kanyewest) May 22, 2025

I love all people — ye (@kanyewest) May 22, 2025

God forgive me for the pain I’ve caused — ye (@kanyewest) May 22, 2025

I forgive those who have caused me pain — ye (@kanyewest) May 22, 2025

Thank you God — ye (@kanyewest) May 22, 2025

"Dios llama a la paz. Esparcid la paz. Esparcid el amor", agregó el cantante en otros posts.

GOD CALLS FOR PEACE — ye (@kanyewest) May 22, 2025

Share peace — ye (@kanyewest) May 22, 2025

Share love — ye (@kanyewest) May 22, 2025

Varios miembros de X contestaron a West. "Dices esto cada cuatro meses y vas a peor", apuntó un internauta. "El daño está hecho", reza otra respuesta. "Tengo la sensación de que tus próximas horas en Twitter van a ser legendarias", bromeó un usuario.

Muchos usuarios se mostraron escépticos ante este repentino cambio, ya que el pasado 8 de mayo West lanzó un tema titulado Heil Hitler. YouTube, Spotify, SoundCloud y otras plataformas retiraron la pista.

Ye ha estado en el punto de mira en los últimos años por su creciente lista de polémicas. Sus comentarios le han llevado a perder colaboraciones con marcas como Adidas o Balenciaga, así como su relación profesional con la agencia de talentos CAA. West también ha hecho declaraciones públicas elogiando a Sean 'Diddy' Combs después de que el artista fuera arrestado el año pasado por acusaciones de abuso y tráfico sexual, y atacó a Jay-Z, Beyoncé y a sus hijos en publicaciones de redes que ya han sido eliminadas.

A principios de este mes, John Legend, quien fue amigo de Ye y colaboró con el rapero en su álbum de 2004, The College Dropout, compartió su opinión sobre el comportamiento del rapero en una entrevista con el periódico británico The Times. "Tenía tanto optimismo, tanta creatividad. A veces resulta triste, incluso impactante, ver en lo que se ha convertido ahora. No vi ni una señal de lo que estamos viendo hoy, su obsesión con el antisemitismo, el racismo contra los negros, y es triste presenciar su degradación", comentó.