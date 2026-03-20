¿A qué hora se estrena BTS: El comeback en directo en Netflix?

March 17, 2026, Seoul, Jongno-Gu, South Korea: On the 16th, ahead of the BTS concert marking their return after approximately three years and nine months, staff members were setting up the live performance stage at Gwanghwamun Square in Seoul. - KIM DOHYEON / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

Este sábado 21 de marzo Netlix retransmitirá BTS: El comeback en directo - ARIRANG, el concierto que supondrá el regreso a los escenarios del fenómeno del K-pop. La plataforma de streaming emitirá a nivel mundial el monumental espectáculo en el que BTS presentará su nuevo álbum. Así, sus millones de fans se hacen la misma pregunta: ¿a qué hora comienza la retransmisión de BTS: El comeback el directo en Netflix?

El concierto, que reunirá de nuevo a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, tendrá lugar en el Plaza Gwanghwamun de Seúl este sábado 21 de marzo, justo un día después del lanzamiento de su disco ARIRANG. BTS: El comeback en directo contará con Hamish Hamilton como realizador, conocido por dirigir la mayoría de los espectáculos del descanso de la Super Bowl desde 2010, incluyendo el ofrecido por Bad Bunny este año.

En España, la retransmisión del concierto de BTS arrancará en Netflix las 12:00 horas de este sábado 21 de marzo, coincidiendo con el comienzo del espectáculo en Seúl, donde en ese momento serán las 20:00 horas de la tarde del sábado. Para el público residente en las Islas Canarias, el espectáculo podrá verse en la plataforma a partir de las 11:00 horas.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA BTS: EL COMEBACK EN DIRECTO EN AMÉRICA LATINA?

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el regreso de BTS tendrá otro horario. Así, en México, los espectadores podrán disfrutar del concierto a partir de las 5:00 de la madrugada del sábado. También a esa misma hora, el especial podrá verse desde El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 6:00 horas del 21 de marzo, Netflix retransmitirá el espectáculo para el público de Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A las 7:00 horas de la mañana, BTS: El comeback en directo llegará a Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 8:00 horas de la mañana del sábado cuando el concierto se emita en Netflix para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).