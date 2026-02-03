Archivo - El fenómeno K-pop BTS regresa con un concierto en directo y un documental en Netflix antes de su gira mundial - ERIN HOOLEY / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

Cuatro años después del lanzamiento de su último álbum, Proof, BTS volverá a los escenarios. El grupo de K-pop, que ya había anunciado su gira mundial el pasado mes de enero, ha dado a conocer ahora su colaboración con Netflix, plataforma que emitirá en directo el concierto BTS the Comeback Live | Arirang y un largometraje documental centrado en la banda.

El concierto tendrá lugar en Gwanghwamun, Seúl, el próximo 21 de marzo, es decir, justo después del lanzamiento del nuevo álbum, ARIRANG. Según revela Variety, está previsto que sea Hamish Hamilton, conocido por dirigir la mayoría de los espectáculos del descanso de la Super Bowl desde 2010, quien dirija la actuación, que será además el primer evento en directo retransmitido desde Corea que se emita en streaming a nivel mundial.

Una semana más tarde, el 27 de marzo, llegará a Netflix BTS: The Return. Dirigido por Bao Nguyen (La gran noche del pop), el documental explorará el regreso de la banda tras un hiato en el que sus miembros cumplieron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y abordaron proyectos en solitario.

De acuerdo a un comunicado de prensa, la cinta los retratará mientras "crean nueva música que refleja quiénes son ahora, culminando en lo que se convertirá en un álbum emblemático de su época".

BTS X NETFLIX



BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG @ March 21 8pm KST / 4am PST 🎤 BTS will perform at historic Gwanghwamun Square in Seoul. LIVE worldwide exclusively on Netflix.



BTS: THE RETURN, DOCUMENTARY FILM @ March 27 🎥 BTS: THE RETURN, a documentary film showcasing the… pic.twitter.com/x36DC1KSZ9 — Netflix (@netflix) February 3, 2026

Como ya anunció en enero, el grupo se embarcará después de esto en una gira mundial que comenzará el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur. Con sus 79 conciertos, la gira se extenderá hasta 2027, pasando por numerosos países, entre ellos Japón, Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Francia, Taiwán, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia y Australia. La gira también tendrá parada en España, en el estadio Riyadh Air Metropolitano en Madrid, el próximo 26 y 27 de junio.