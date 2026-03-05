Estelar tráiler del concierto de regreso de BTS que Netflix emitirá en directo: "Se lo prometimos a los fans"

BTS vuelve pisando fuerte en el tráiler de su regreso a los escenarios, que Netflix retransmitirá en directo - NETFLIX

MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

El próximo 21 de marzo Netlix retransmitirá el concierto que supondrá el regreso a los escenarios del fenómeno BTS. La plataforma de streaming ha lanzado el tráiler del especial que, bajo el título BTS: El comeback el directo - ARIRANG, emitirá a nivel mundial el monumental espectáculo en el que el grupo de K-pop presentará su nuevo álbum.

"Prometimos a los fans que volveríamos", proclama uno de los miembros de la banda en el adelanto. El concierto, que reunirá de nuevo a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, tendrá lugar en Plaza Gwanghwamun de Seúl justo un día después del lanzamiento de su disco ARIRANG, que verá la luz el 20 de marzo.

BTS: El comeback el directo contará con Hamish Hamilton como realizador. El cineasta británico es conocido por dirigir la mayoría de los espectáculos del descanso de la Super Bowl desde 2010, incluyendo el ofrecido por Bad Bunny este año.

BTS: THE RETURN, EL DOCUMENTAL TAMBIÉN EN NETFIX

Una semana más tarde de la retransmisión del concierto, el 27 de marzo, llegará a Netflix BTS: The Return. Dirigido por Bao Nguyen (La gran noche del pop), el documental explorará el regreso de la banda tras un hiato en el que sus miembros cumplieron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y abordaron proyectos en solitario.

Como ya anunció en enero, el grupo se embarcará posteriormente en una gira mundial que comenzará el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur. Con sus 79 conciertos, la gira se extenderá hasta 2027, pasando por numerosos países, entre ellos Japón, Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Francia, Taiwán, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia y Australia. La gira también tendrá parada en España, en el estadio Riyadh Air Metropolitano en Madrid, el próximo 26 y 27 de junio.

BTS: El comeback el directo está producido por Done + Dusted y cuenta con la producción ejecutiva de HYBE, BIGHIT MUSIC, Guy Carrington, Garrett English y Kevin Hermanson.