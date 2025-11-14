Los 6 mejores momentos de los Latin Grammy 2025

MADRID, 14 Nov. (CulturaOcio) -

La pasada noche se celebró la 26.ª edición de los Latin Grammy en el MGM Grand Arena de Las Vegas. Bad Bunny, que partía con el mayor número de nominaciones, 12 en total, fue uno de los grandes triunfadores de la gala, llevándose finalmente 5 premios, empatando con el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso.

En todo caso, y más allá del anuncio de los ganadores, las sorpresas, los emotivos discursos y las potentes actuaciones dejaron varios momentos verdaderamente memorables que vale la pena repasar.

EL ABRAZO DE BAD BUNNY A SERGIO RAMOS

¡Felicidades! @sanbenito, Mejor Álbum de Música Urbana 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/rl5opyWqz1 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 14, 2025

Uno de los cinco premios con los que se hizo Bad Bunny fue el de mejor álbum de música urbana por DeBÍ TiRAR MáS FOToS y el encargado de tenderle el fonógrafo dorado no fue otro que el futbolista español Sergio Ramos, a quien el artista abrazó tras coger el galardón.

"MUCHAS MANERAS DE HACER PATRIA"

DeBÍ TiRAR MáS FOToS también le valió al puertorriqueño el galardón de álbum del año, que dedicó a "todos los niños y jóvenes de Latinoamérica, especialmente a los de Puerto Rico". "Hay muchas maneras de hacer patria y de defender nuestra tierra, nosotros escogemos la música", reivindicó.

"BENITO, TE LO HE ROBADO"

Alejandro Sanz dio una gran sorpresa al hacerse con el premio a la grabación del año por Palmeras En El Jardín. Con mucho humor, el cantante español se dirigió a Bad Bunny, el gran favorito de la noche. "Benito, te lo he robado, perdóname", bromeó.

RAPHAEL, PERSONA DEL AÑO 2025

♥️ Como dijo @gloriaestefan: Hay artistas que han marcado épocas y luego estás tú, @raphaelartista. ¡Felicidades a nuestra Persona del Año #LatinGRAMMY 2025. 👏👑 pic.twitter.com/1TfpNhcge1 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 14, 2025

Raphael, homenajeado por la Academia como persona del año 2025, se subió al escenario para interpretar algunos de sus temas, como el icónico Mi gran noche. "Hay artistas que han marcado épocas y luego estás tú, Raphael, que las has marcado todas", expuso Estefan, encargada de entregarle el premio junto a Marco Antonio Solís.

KAROL G INSTA A IGNORAR LAS CRÍTICAS

En su discurso de aceptación por el galardón a la canción del año, Karol G habló del lado oscuro del éxito, señalando que "últimamente todo el mundo tiene una opinión" y que ella llegó a sentir que lo que hacía no estaba bien.

"Hay un montón de personas en casa pensando que no son buenas o que no son suficientemente profesionales para hacer lo que quieren, olvídense del mundo, del ruido y cuando uno se olvida de la calificación del otro, lo único que queda es el amor y la pasión", expresó la cantante.

PRIMER LATIN GRAMMY DE AITANA

¡Felicidades! @aitanax y Christian Molina Mejor Diseño de Empaque 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/joGcGHhsMH — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 13, 2025

La cantante española Aitana se hizo con el premio a mejor diseño de empaque, siendo este su primer reconocimiento en los Latin Grammy.