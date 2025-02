MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

La 67.ª edición de los premios Grammy tendrá lugar este domingo 2 de febrero (la madrugada ya del lunes 3 en España) en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. La Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias de Estados Unidos galardonará un año más a los mejores artistas, canciones y discos. Aquellos que deseen disfrutar de la ceremonia se estarán preguntando... ¿A qué hora y dónde ver los premios Grammy 2025?

Por quinto año consecutivo, el cómico Trevor Noah será el encargado de conducir la gala, una ceremonia que, además de reconocer el trabajo de los artistas, contará en esta ocasión con las actuaciones en directo de Sabrina Carpenter, Shakira, Billie Eilish, Chappell Roan, Charli XCX, Benson Boone, Doechii, RAYE y Teddy Swims.

Las 11 estatuillas a las que opta Beyoncé en esta edición la convierten en la artista más nominada de la historia de los premios. Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Post Malone o Chappell Roan son otros artistas que también acumulan un buen número de nominaciones para esta sexagésimo séptima edición.

En España, podrá seguirse en directo a través de la plataforma Movistar Plus+ desde la 01:15 horas de la madrugada del lunes 3 de febrero, aunque la gala no comenzará hasta las 02:00 horas. En las Islas Canarias, la retransmisión de la ceremonia arrancará una hora antes, a las 00:15 horas, y los premios a la 1 de la madrugada.

El programa que seguirá la ceremonia y la alfombra roja contará con los comentarios en directo (desde plató) de María Gómez, que estará acompañada por el periodista Arturo Paniagua, la presentadora de Los40 Cris Regatero, la cantante y compositora Sheila Blanco y el músico Víctor Elías, para analizar todo lo que ocurra en Los Ángeles.

