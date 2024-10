VÍDEO: Sabrina Carpenter arresta a Millie Bobby Brown en pleno concierto por ser "demasiado sexy"

MADRID, 24 Oct. (CulturaOcio) -

Sabrina Carpenter está recorriendo Estados Unidos con su Short n' Sweet Tour, que la llevó el pasado 22 de octubre a actuar en Georgia (Atlanta). Entre el público estaba Millie Bobby Brown, conocida por su papel de Eleven en Stranger Things, y la cantante hizo un divertido guiño a la actriz en pleno concierto.

Carpenter eligió a Brown para un momento de su concierto en el que arresta a alguien por ser "demasiado sexy". "Chicos, un segundo, estoy muy distraída en este momento porque veo a una chica guapa. Chicas, ¿podéis venir aquí?", dijo la cantante de Espresso mientras llamaba a dos de sus bailarinas. "Me he caído y no puedo levantarme. Esta chica es demasiado sexy. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas?", añadió.

Cuando la cámara se dirigió a la audiencia, reveló que Brown era a quien estaba hablando la cantante, lo que provocó un fuerte aplauso por parte de los fans. Unas luces rojas y azules de la policía iluminaron el estadio mientras las palabras "estás arrestada por ser demasiado sexy" se podían leer.

Millie Bobby Brown at the Sabrina Carpenter show in Atlanta Georgia. pic.twitter.com/A4JuCou8G6 — Day of Millie (@B3nyzinha) October 23, 2024

"¿Millie? Nunca antes me había enamorado en un concierto, pero han pasado cosas extrañas, así que...", apuntó Carpenter en referencia al título de la popular serie que protagoniza la actriz, Stranger Things. "Es una pena que tengamos que arrestarte porque eres muy guapa", añadió. Brown extendió entonces sus manos para que le colocaran unas esposas rosas.

La gira Short n' Sweet arrancó el pasado 23 de septiembre en Columbus (Ohio) y finalizará en Milán el 26 de marzo de 2025. Por su parte, Brown se encontraba en Atlanta debido al rodaje de la temporada 5 de Stranger Things, que comenzó a principios de este año. Los nuevos episodios de la serie de Netflix aún no tienen fecha de lanzamiento.