¿A qué hora y dónde se estrena el livestream de Mayhem Requiem de Lady Gaga?

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MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

Apple Music Live: Mayhem Requiem de Lady Gaga se estrena este jueves 14 de mayo a las 20:00 horas en Apple Music. Tras el cierre de la gira The Mayhem Ball, el especial reúne la grabación del concierto ofrecido el 14 de enero en The Wiltern de Los Ángeles, donde la artista recupera algunos de sus temas más icónicos, como Abracadabra o Disease, en una nueva versión en directo.

Tal y como adelanta Apple Music en una publicación de Instagram, Apple Music Live: Mayhem Requiem de Lady Gaga es un homenaje y reimaginación musical del disco.

La mayor parte de la velada en The Wiltern transcurre con la artista al piano o los sintetizadores, desde donde dirige arreglos reinventados de los temas del álbum, entre columnas agrietadas y los restos caídos del Mayhem Ball.

Cuando la artista emprendió The Mayhem Ball, una gira internacional a partir de su séptimo álbum, recorrió el mundo con su propio teatro de ópera. Con producción ejecutiva de Lady Gaga y Michael Polansky, el tour combinó una puesta en escena a gran escala, una narrativa dramática y una estética inspirada en la alta costura, con una historia que exploraba temas de dualidad, muerte y renacimiento.

Con la llegada de la gira a Apple Music, los fans también pueden identificar cualquier canción de Lady Gaga con la aplicación Shazam para desbloquear fondos de pantalla temáticos. Además, también estarán disponibles esferas de Apple Watch así como instantáneas de la actuación.

EL FENÓMENO GLOBAL DE MAYHEM

Marcando un regreso a las raíces pop de Gaga, Mayhem ganó el Premio Grammy 2026 al mejor álbum vocal pop y obtuvo múltiples nominaciones, entre ellas la de álbum del año. Además, sumó candidaturas a canción del año por Abracadabra y a mejor interpretación pop en solitario por Disease.

El álbum debutó en el número 1 del Billboard 200, convirtiéndose en el séptimo álbum en solitario consecutivo de la artista en alcanzar esta posición. Este trabajo mantuvo una presencia dominante a nivel global, liderando el Billboard Dance/Electronic Albums durante 17 semanas y permaneciendo 12 semanas en el Top 20 del Billboard 200.

El disco encabezó las listas en 26 países, obtuvo la certificación de platino de la Recording Industry Association of America y recibió certificaciones de oro y platino en muchos otros territorios. Su colaboración con Bruno Mars, Die With a Smile, amplificó aún más el impacto del álbum, permaneciendo 18 semanas en el número 1 del Billboard Global 200, cinco semanas en el número 1 del Hot 100, y liderando las listas en más de 30 países.