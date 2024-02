MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

El universo de La casa de papel se ha ampliado en Netflix con el lanzamiento de su precuela y spin-off Berlín, una precuela que se centra en el personaje interpretado por Pedro Alonso. Ambientada en París, la serie de ocho episodios combina el drama romántico con el thriller de atracos un cóctel que ha cautivado al público que ha convertido ya Berlín en una de las series de lengua no inglesa más vistas de toda la historia de Netflix.

La música tiene un gran peso en la ficción, especialmente en los momentos más emotivos. La banda sonora incluye baladas francesas y españolas, así como temas modernos de Charli XCX e Imagine Dragons. A continuación te desvelamos todas las canciones que suenan en la ficción, así como su tema principal.

TEMA PRINCIPAL DE BERLÍN

El tema principal de Berlín es Bullets and Flowers de Francis White con Nikki García, una pista que forma parte de una banda sonora más amplia compuesta por Lucas Peire y Frank Montasell.

EPISODIO 1 - LA ENERGÍA DEL AMOR

Here Comes Trouble de Blues SaracenoToys de JuliellePasión de Rodrigo LeãoDemons de Imagine Dragons (jazz cover)L'amour de Carla BruniJe t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg y Jane Birkin

EPISODIO 2 - EL ANCLA Y EL LOBO

La Vie En Rose de Emily WattsWhat a Wonderful World de GoaGoosebumps and Butterflies de Danny Farrant y Paul RawsonMon manège à moi de Étienne DahoI Love It (feat Charli XCX) de Icona PopBest Things Are for Free de Ben Standage

EPISODIO 3 - PÓKER DE EMBRIONES

Le Moulin De Ma Jeunesse de Tom Klein GunnewiekEt Maintenant de Gilbert BécaudHeaven Can Wait de Charlotte Gainsbourg

EPISODIO 4 - UN AQUARIUM EN LA ESPALDA

Blinded by the Sun de Nick NolanQue C'est Triste Venise de Charles Aznavour

EPISODIO 5 - AFTER LOVE

Couleur Rock de Pierre DubostForever Young de Youth Group No me mires de Pol 3.14

EPISODIO 6 - LA NOCHE DE LOS LIMONES

The Circle Game de Buffy Sainte-MarieAll of the Love in the World de Lily KershawDamián de Lucas Peire y Frank Montasell

EPISODIO 7 - LA ÚLTIMA VIRGEN DE OCCIDENTE

We'll Be Alright de Amy StroupShe Got the Devil de Danny Farrant y Paul RawsonBe My Baby de The RonettesStayin' Alive (feat Ricardo Da Force) de N-TranceFelicidad interpretada por Pedro Alonso y Tristán UlloaKingpin Hustler de Andrew Britton y Wayne Murray

EPISODIO 8 - UN ELEFANTE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

As Long As You're With Me (feat Andrew Belle) de Amy StroupQue Me Coma el Tigre de Lola Flores