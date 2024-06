Dave Grohl (Foo Fighters) ataca a Taylor Swift: "Nosotros sí tocamos en directo"

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

Taylor Swift sigue arrasando con su Eras Tour. La mastodóntica gira ha aterrizado en Reino Unido, donde la artista ha conquistado Londres con tres conciertos. Por la capital británica también pasaron estos días los Foo Fighters, que actuaron en el London Stadium, donde su cantante, Dave Grohl, aprovechó para lanzar un dardo a la cantante estadounidense.

"Os lo aseguro, tíos, no queréis sufrir la ira de Taylor Swift", comenzó el vocalista del grupo tras mencionar que la artista estaba dando simultáneamente su concierto en el Estadio de Wembley. "Nos gusta llamar a nuestra gira el Errors Tour. Hemos tenido unas cuantas eras y algún que otro error. Solo un par", continuó Grohl.

Haciendo referencia a las 'eras' de la cantante, donde cada una pertenece a uno de sus discos, el músico estadounidense prosiguió con su discurso, dando pie a una polémica que no ha sentado nada bien entre los seguidores más acérrimos de Swift: "Eso es porque nosotros sí tocamos en directo. ¿Qué? Solo digo eso. A vosotros os gusta el rock & roll puro, en directo, ¿no? Pues habéis venido al jodido lugar adecuado".

Foo Fighters’ Dave Grohl implies that Taylor Swift doesn’t play live during the band’s show in London:



“We like to call our tour the Errors Tour […] because we actually play live”



pic.twitter.com/O2FTdgGw8C