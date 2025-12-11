Bunbury le canta "a la belleza de todas las cosas" en Un Brindis al Sol, su nuevo sencillo - WARNER MUSIC

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

"No quedan victorias sin dolor, hay días por los que brindar", proclama Enrique Búnbury en 'Un Brindis al Sol', segundo sencillo de su próximo disco, aún sin título conocido, que se publicará en la primavera del próximo año. Una canción en la que el autor de 'El rescate', 'Lady Blue' o 'Deseos de usar y tirar' le canta al astro rey en una celebración del paso del tiempo, mirando al futuro con entusiasmo y capacidad de sorpresa.

"Vivo en un mundo al que aún le queda misterio / He sobrevivido al exceso como un emperador / Un flujo eterno sucede cada parpadeo / Si tengo las manos libres, tengo firme el corazón", arranca el tema en el que el aragonés errante apuesta por "ver el vaso a medio llenar" y celebrar, con un brindis al sol, el paso y las huellas del tiempo en lugar de "lloriquear" por lo que se fue.

"¡Qué belleza!, la extrañeza de todas las cosas / Nadie me espera y todo me puede esperar / Las redes de resistencia se desmoronan / Siguen buscando instrucciones y agujas en el pajar", canta el artista, que recibió el Premio a la Excelencia Musical (Lifetime Achievement Award) en los Latin Grammy 2025 hace tan solo unas semanas, en este tema en el que la guitarra slide transmite aromas fronterizos, sobre una base latina y el matiz de un sintetizador mini moog.

Grabado en el Desierto de los Leones, México, 'Un Brindis al Sol' cuenta con la producción del propio Bunbury junto a Ramon Gacías, su mano derecha desde sus inicios como solista hace casi ya treinta años. El videoclip está dirigido por Laura G. Escribano.

'Un Brindis al Sol' es el segundo adelanto del nuevo álbum del que fuera líder de Héroes del silencio tras lanzar la 'La voz', primer sencillo, en noviembre de este mismo año.