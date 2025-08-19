Bunbury responde a Amaral y zanja la polémica de 'Puta desagradecida'

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

Hace tan solo unos días, Amaral, el dúo formado por Eva Amaral y Juan Aguirre, estallaba en sus redes sociales denunciando que un sector de seguidores de Enrique Bunbury llevaban años insultándoles a cuenta del bulo, extendido durante años, que asegura que el artista zaragozano le había dedicado a Eva la canción 'Puta desagradecida', tema del disco 'El tiempo de las cerezas' que publicó junto a Nacho Vegas en 2006. Cansados de este "acoso continuado", el dúo respondió a algunos de estos comentarios en X mencionando directamente la cuenta oficial de Bunbury y pidiendo al que fuera vocalista de Héroes del Silencio que "se cuente la verdad y de paso que sus seguidores nos dejen en paz".

Bunbury ha recogido el guante y ha emitido un extenso comunicado en redes sociales en el que vuelve a desmentir, como recuerda ya hiciera con anterioridad, el bulo de que la canción esté dedicada a Eva Amaral. El artista explica, también de nuevo, qué ocurrió realmente con la gira de Dylan en España en 2004 --el presunto motivo de esa falsa traición del dúo a Bunbury y el también falso enfado de este plasmado en la canción de marras-- y concluye expresando su "admiración" por Amaral y pidiéndoles "disculpas por todo lo sufrido".

"No acostumbro a atender a rumorologías, ni dimes y diretes, ni atiendo a lo que se dice en las redes, pero me llega el malestar que ha mostrado el dúo Amaral por la insistencia e insultos que algunos les han hecho llegar a lo largo de los años", comienza Bunbury su comunicado en el que reconoce que, "desde que se publicó la canción Puta Desagradecida", fue consciente de que "surgió el rumor de que estaba dedicada a Eva Amaral".

"Aunque el rumor no tenga una base sostenible, sino más bien todo lo contrario. En alguna ocasión que en prensa me preguntaron al respecto aclaré que no es así, explicando la sucesión de acontecimientos que acontecieron en torno a la gira de Dylan en 2004 por la que decían que surgió mi enfado con ellos", explica Bunbury, que vuelve a relatar la verdad sobre lo ocurrido: "No me importa volver a insistir que en esa gira eran ellos los contratados para abrir a Dylan y que a mí me llamó Gay Mercader para sustituirles por un problema en la mano de Juan Aguirre. Yo me ofrecí para hacer los shows que faltaban. Cuando me comunicaron que Eva continuaría haciendo los shows sola, me alegré por ella, aunque a mí me hiciera ilusión abrir para Dylan".

Acto seguido, Bunbury insiste en que "Amaral no me quitó el puesto en absoluto", ya que "era suyo". "Nunca me enfadé, porque no tenía motivos. Dicho esto, insisto, la canción no tiene nada que ver con ella. Es una canción a la manera de las canciones latinoamericanas de despecho que tanto me gustan", sentencia el compositor que, en todo caso, expresa su malestar por "el daño que le hayan podido ocasionar en todos estos años mensajes que les hayan mandado por redes sociales aquellos que se tomaran tan en serio una rumorología".

Eso sí, el zaragozano quiere dejar claro que no fue él quien inició el bulo y, por tanto, no es "en absoluto responsable". Una puntualización que parece responder a los mensajes lanzados en los últimos días por Amaral en sus redes sociales en los que se refieren a Bunbury como "este hombre" o "este señor" y piden que "se cuente la verdad".

"Igual este hombre debería haber parado esto hace tiempo", llegan a escribir en uno de sus tuits ignorando, por ejemplo, la entrevista que hace más de una década ofreció Bunbury en la revista Efe Eme en la que desmentía que la canción 'Puta desagradecida' estuviera dedicada a Eva Amaral y explicaba lo ocurrido con el "affaire Bob Dylan". Entrevista que también ha resurgido ahora en redes sociales.

Para terminar, el comunicado de Bunbury remarca el talento de Amaral y ofrece sus disculpas. "Aun así, pido desde aquí el respeto que tienen y merecen. Amaral es un dúo de talento evidente y mayúsculo, a los que desde aquí envío mi admiración y disculpas por todo lo sufrido", concluye Bunbury, que en los inicios de la carrera del dúo colaboró en algunas ocasiones con Eva Amaral y Juan Aguirre.

Muy recordada es la del 10 de octubre de 1999 cuando en el concierto que Bunbury ofreció el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza Eva Amaral subió al escenario para cantar y tocar la guitarra en la canción 'El viento a favor'. Una colaboración que repitió en 'El séptimo de caballería', el programa de música presentado por Miguel Bosé en La 2 de RTVE que en su entrega dedicada a Bunbury contó con la presencia de Eva Amaral.