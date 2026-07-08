El biopic de Britney Spears da un gran paso adelante - CONTACTO

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

Liz Meriwether, creadora de la serie New Girl, escribirá el guion del biopic de Britney Spears. La película, impulsada por Universal, estará capitaneada por el director de Wicked, Jon M. Chu, y con el productor Marc Platt, que ha trabajado en cintas como La La Land, Una rubia muy legal o Babylon.

Según informa Page Six, Meriwether será la encargada de escribir el libreto de la cinta, que adaptará la autobiografía de Spears The Woman in Me. Además de ser la creadora de New Girl, serie que estrenó hasta siete temporadas entre 2011 y 2018, Meriwether también es creadora de las ficciones Dying for Sex junto a Kim Rosenstock y The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes. Además, trabajó como guionista en Sin compromiso, la película de 2011 protagonizada por Natalie Portman y Ashton Kutcher.

Tras su publicación en octubre de 2023, el libro autobiográfico de Spears se convirtió rápidamente en un bestseller, con más de un millón de ejemplares vendidos en su primera semana tan solo en Estados Unidos. En sus memorias, la artista hace un repaso de su camino hacia el estrellato, desde sus primeros pasos en el Club Mickey Mouse de Disney hasta convertirse en un icono del pop cuando era adolescente.

Pero además de su salto a la fama, el libro relata también las luces y sombras de su carrera, detallando el acoso que ha sufrido, la cancelación a la que se ha enfrentado, su divorcio y su relación con Justin Timberlake. Además, la cantante explica el tutelaje de su padre al que se vio forzada, anulando casi por completo su autonomía y viéndose atrapada en las decisiones de su progenitor.

EL BIOPIC DE BRITNEY SPEARS SE ANUNCIÓ EN 2024

La noticia de que Universal planeaba sacar adelante un biopic de Spears se dio a conocer en agosto de 2024, cuando el estudio adquirió los derechos de sus memorias. Permanecen vinculados al proyecto desde entonces tanto Chu como Platt, que ya trabajaron juntos como director y productor, respectivamente, en Wicked y su secuela.

La propia Spears compartió la noticia en la red social X, avanzando que estaba preparando un "proyecto secreto" junto a Platt. "Emocionada de compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con #MarcPlatt. Siempre ha hecho mis películas favoritas. Estad atentos", rezaba el texto.