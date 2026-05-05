Britney Spears se declara culpable de conducir bajo los efectos de drogas y alcohol para evitar la cárcel

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MADRID, 5 May. (CulturaOcio) -

Britney Spears ha alcanzado un acuerdo judicial tras su detención el 4 de marzo en California, donde se le arrestó por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol y las drogas, un episodio tras el cual ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación. La artista se declaró culpable el 4 de mayo de un delito menor de conducción temeraria en un caso relacionado con el consumo de alcohol y drogas, fórmula legal que permitió retirar la acusación inicial más grave de conducir bajo los efectos de dichas sustancias y evitar una pena de cárcel.

De acuerdo con People, la cantante de Toxic no acudió personalmente al Tribunal Superior del Condado de Ventura. Su abogado compareció en su nombre y formalizó el acuerdo, que derivó en un año de libertad condicional sin supervisión directa, el pago de multas y tasas obligatorias, un curso de tres meses para conductores sancionados por alcohol o drogas al volante y una pena de un día de cárcel considerada ya cumplida por el tiempo que pasó detenida tras su arresto.

Las condiciones adicionales de la sentencia incluyen someterse a controles químicos de alcohol o drogas si conduce, no ponerse al volante con ninguna sustancia intoxicante en el organismo y aceptar registros de su vehículo relacionados con la posible presencia de alcohol o drogas. La resolución también exige que Spears mantenga el tratamiento que ya recibe por consumo de sustancias estupefacientes y salud mental, con sesiones semanales con un psicólogo y visitas dos veces al mes a un psiquiatra.

Un portavoz de la Fiscalía defendió que en casos "de acusados sin antecedentes previos por DUI, con un bajo nivel de alcohol en sangre y cuando no hay accidente ni lesiones, los fiscales suelen ofrecer lo que se conoce como wet reckless". Este término alude en el sistema judicial estadounidense a un acuerdo por el que una acusación más grave por conducir bajo la influencia de alcohol o drogas se rebaja a un cargo de conducción temeraria, aunque dejando constancia de que el episodio estuvo relacionado con el consumo de esas sustancias.

"Con su declaración de culpabilidad de hoy, Britney ha asumido la responsabilidad por su conducta", subrayó Michael Goldstein, abogado de Spears, en un comunicado recogido por People tras la vista. "Ha dado pasos significativos para impulsar un cambio positivo, algo que queda claramente reflejado en la decisión de la Fiscalía del Condado de Ventura de reducir el cargo en este caso y desestimar la acusación por DUI (conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas). Britney agradece esta decisión y la enorme muestra de apoyo que ha recibido", añadió el letrado.

LA CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

La cantante de 44 años fue arrestada el 4 de marzo en el Condado de Ventura después de que las autoridades recibieran el aviso de un vehículo que circulaba a gran velocidad y de forma errática. Los agentes localizaron a Spears en un BMW negro y, tras observar signos de posible intoxicación y realizar pruebas de sobriedad sobre el terreno, procedieron a su detención. El 30 de abril, la Fiscalía presentó formalmente un cargo menor por conducir bajo la influencia combinada de alcohol y al menos una droga, aunque no se especificaron las sustancias presuntamente implicadas.

Tras el arresto, la cantante ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación, una decisión que distintas informaciones sostienen que se tuvo en cuenta dentro del acuerdo alcanzado con la Fiscalía. Un representante de Spears describió entonces lo ocurrido como "un incidente desafortunado que es totalmente inexcusable" y aseguró que "Britney va a tomar las medidas adecuadas y a cumplir la ley". "Esperamos que esto pueda ser el primer paso hacia un cambio largamente esperado que debe producirse en la vida de Britney", señaló el mensaje.

"Esperamos que pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita durante este momento difícil. Sus hijos van a pasar tiempo con ella. Sus seres queridos van a elaborar un plan necesario y largamente esperado para prepararla para que pueda avanzar con éxito hacia su bienestar", continuó el escrito.