Justin Timberlake revela que padece la enfermedad de Lyme

Justin Timberlake ha terminado recientemente su gira mundial, Forget Tomorrow, que comenzó en abril de 2024. El artista, que recibió algunas críticas de fans que consideraron decepcionante su actuación en varios conciertos, ha revelado que padece la enfermedad de Lyme y que llegó a plantearse cancelar la gira, pero se alegra de haber seguido adelante.

"Como muchos de vosotros sabéis, soy una persona bastante reservada. Pero mientras reflexiono sobre la gira, quiero contaros un poco lo que me está pasando", escribe el cantante y actor estadounidense en su cuenta de Instagram.

"Entre otras cosas, he estado luchando contra algunos problemas de salud, y me han diagnosticado la enfermedad de Lyme -no lo digo para que os sintáis mal por mí-, sino para arrojar un poco de luz sobre lo que he estado afrontando entre bastidores", explica.

"Si has padecido esta enfermedad o conoces a alguien que la haya padecido, sabrás que vivir con ella puede ser implacablemente debilitante, tanto mental como físicamente", continúa Timberlake, recordando que, cuando se la diagnosticaron, se quedó "de piedra", si bien al menos pudo entender "por qué estaba en el escenario y tenía un dolor nervioso enorme o simplemente sentía una fatiga o un malestar de locos".

"Me enfrenté a una decisión personal. ¿Dejar de hacer giras? O seguir adelante y resolverlo. Decidí que la alegría de actuar era mucho mayor que el estrés pasajero que sentía mi cuerpo", señala el artista, expresando su alegría por haber optado por continuar. "No solo me demostré a mí mismo mi tenacidad mental, sino que ahora tengo tantos momentos especiales con todos vosotros que nunca olvidaré", asegura.

El cantante también admite que era "reacio" a hablar del tema, ya que siempre le educaron "para guardar algo así para sí mismo". "Pero estoy intentando ser más transparente sobre mis luchas para que no se malinterpreten", explica, compartiendo su esperanza de que "todos podamos encontrar una forma de estar más conectados" y poder aportar su "granito de arena para ayudar también a otras personas que sufren esta enfermedad".

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DE LYME?

Según la Clínica Mayo, la enfermedad de Lyme está causada por una bacteria llamada Borrelia y se contrae a través de la mordedura de una garrapata. Los síntomas, que incluyen sarpullidos en la piel, dolor y rigidez en el cuello, fiebre, dolores musculares y articulares, cansancio extremo e hinchazón de los ganglios linfáticos, suelen aparecer entre los primeros 3 y 30 días de la picadura y en ocasiones aparecen y desaparecen a lo largo de los años.

Los pacientes tratados con antibióticos en las primeras semanas de la infección suelen recuperarse de forma rápida y completa, mientras que en el caso de aquellos tratados en etapas más avanzadas pueden sufrir daños a largo plazo en el sistema nervioso o articulaciones.

Aparte de Timberlake, otros artistas han revelado padecer esta enfermedad en los últimos años, como Justin Bieber, Avril Lavigne o Shania Twain y es que se trata de una condición considerablemente frecuente en ciertas partes del noreste de Estados Unidos debido a la gran presencia de garrapatas de patas negras.