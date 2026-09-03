Billy Ray Cyrus apoya que Miley prescinda de su apellido: "Es una evolución natural para una superestrella" - CONTACTO

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

Hace apenas unos días, Miley Cyrus, que se dispone a promocionar su décimo álbum, Bass Persuades (que verá la luz el próximo 18 de septiembre), hizo un notorio cambio en el nombre de su cuenta en redes sociales, prescindiendo del apellido. Por su parte, Billy Ray Cyrus ha apoyado la decisión de su hija, considerándolo una "evolución natural" y comparándola con otros grandes artistas conocidos solo por su nombre de pila.

"Ahora la familia significa más que nunca. Siempre he llamado a mi pequeña Miley. Simplemente... Miley. Igual que siempre he llamado a mi pequeño Braison", ha expresado Cyrus en X, antes Twitter, compartiendo una fotografía en la que se le puede ver con sus dos hijos cuando eran niños.

Family means more than ever now. I always called my little girl Miley. Just … Miley. Just like I always called my little boy Braison. Bet you didn’t know … I was just CYRUS before Achy Breaky Heart came out in 92. All of my swag and T shirts only read. CYRUS SOME GAVE ALL… pic.twitter.com/7g7MI8xrJA — Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus) September 2, 2026

El cantante recordó que él "solo era CYRUS antes de que saliera 'Achy Breaky Heart' en el 92". "En todas mis prendas y camisetas solo ponía: CYRUS SOME GAVE ALL con una imagen de la bandera de los prisioneros de guerra y desaparecidos en combate, junto con las palabras 'No os hemos olvidado'", señaló.

EL PADRE DE MILEY CYRUS LA COMPARA CON DOLLY PARTON, CHER Y ELVIS

"Ayer le dije a Miley que me parecía bien que se quedara con su nombre de pila", expuso Cyrus. "Mencioné a Dolly y a Cher. Cuanto más lo pienso... Elvis... Prince... y así sucesivamente. Es una evolución natural para una superestrella icónica y legendaria. ¡Y la leyenda continúa!", celebró, expresando su deseo de "escuchar el nuevo álbum" de su hija.

Haciendo referencia a todos esos grandes nombres de la música, el cantante acabó su mensaje bromeando con que si su antigua discográfica, Mercury / Polygram "no hubiera insistido en la parte de Billy Ray" y le hubiese dejado "ser simplemente CYRUS" quizá también él se habría unido a la lista.

Según recoge The Hollywood Reporter, Miley se distanció de su padre después de que se divorciara de su madre, pero ya parecen haberse reconciliado. El pasado mes de mayo celebraron juntos el cumpleaños de Braison Cyrus y aunque Billy Ray no estuvo presente en la ceremonia en la que la artista recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, esta le dedicó unas palabras durante su discurso.