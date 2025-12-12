La Oreja de Van Gogh suma seis fechas a su gira con Amaia Montero - LODVG
MADRID, 12 Dic. (CulturaOcio) -
La Oreja de Van Gogh sigue sumando fechas a su gira Tantas cosas que contar. Tras vender medio millón de entradas, el grupo ha anunciado que su tour llegará a cuatro nuevas ciudades: Badajoz, Córdoba, Gran Canaria y Tenerife. Barcelona y Madrid, por su parte, sumarán otra fecha más a las ya anunciadas para el año que viene.
Esta nueva gira de La Oreja de Van Gogh, que supone el regreso de Amaia Montero pero que no contará con la participación de Pablo Benegas, el guitarrista de la banda, promete ser "un recorrido emocional" por canciones como Cuídate, La Playa, Puedes contar conmigo, Rosas o 20 de enero. Las entradas para las nuevas fechas estarán a la venta el próximo lunes 15 de diciembre a las 12:00 horas en la página web oficial del grupo: www.laorejadevangogh.com/
Así, el calendario completo de la gira quedaría de la siguiente manera:
9 de mayo. Bilbao. Bizkaia Arena BEC! SOLD OUT
10 de mayo. Bilbao. Bizkaia Arena BEC! Últimas entradas
28 de mayo. Madrid. Movistar Arena. SOLD OUT
29 de mayo. Madrid. Movistar Arena. SOLD OUT
31 de mayo. Madrid. Movistar Arena. SOLD OUT
6 de junio. Albacete. Estadio José Copete. Últimas entradas
13 de junio. Murcia. Plaza de Toros. SOLD OUT
14 de junio. Murcia. Plaza de Toros
20 de junio. Badajoz. Auditorio Recinto Ferial. NUEVA FECHA
26 de junio. Sevilla. Live Sur Stadium. SOLD OUT
27 de junio. Fuengirola. Marenostrum Fuengirola. Últimas entradas
4 de julio. Córdoba. Córdoba Live. NUEVA FECHA
10 de julio. Gijón. Gijón Live
31 de julio. Donostia. Illunbe Donostia Arena. SOLD OUT
1 de agosto. Donostia. Illunbe Donostia Arena. SOLD OUT
21 de agosto. Santander. La Virgen del Mar
27 de agosto. Valladolid. Pingüinos Arena
4 de septiembre. Valencia. Roig Arena. SOLD OUT
5 de septiembre. Valencia. Roig Arena. Últimas entradas
11 de septiembre. A Coruña. Coliseum. SOLD OUT
12 de septiembre. A Coruña. Coliseum. Últimas entradas
22 de septiembre. Madrid. Movistar Arena. Últimas entradas
23 de septiembre. Madrid. Movistar Arena. Últimas entradas
9 de octubre. Zaragoza. Pabellón Príncipe Felipe. SOLD OUT
10 de octubre. Zaragoza. Pabellón Príncipe Felipe. SOLD OUT
23 de octubre. Gran Canaria. Anexo Estadio de Gran Canaria. NUEVA FECHA
24 de octubre. Tenerife. Campo de fútbol de Adeje. NUEVA FECHA
6 de noviembre. Barcelona. Palau Sant Jordi. SOLD OUT
7 de noviembre. Barcelona. Palau Sant Jordi. SOLD OUT
20 de noviembre. Pamplona. Navarra Arena. SOLD OUT
21 de noviembre. Pamplona. Navarra Arena. Últimas entradas
26 de noviembre. Barcelona. Palau Sant Jordi. SOLD OUT
27 de noviembre. Barcelona. Palau Sant Jordi. NUEVA FECHA
5 de diciembre. Bilbao. Bizkaia Arena BEC!
30 de diciembre. Madrid. Movistar Arena. NUEVA FECHA. Último concierto del año