La Oreja de Van Gogh suma seis fechas a su gira con Amaia Montero - LODVG
Actualizado: viernes, 12 diciembre 2025 13:10
   MADRID, 12 Dic. (CulturaOcio) -

   La Oreja de Van Gogh sigue sumando fechas a su gira Tantas cosas que contar. Tras vender medio millón de entradas, el grupo ha anunciado que su tour llegará a cuatro nuevas ciudades: Badajoz, Córdoba, Gran Canaria y Tenerife. Barcelona y Madrid, por su parte, sumarán otra fecha más a las ya anunciadas para el año que viene.

   Esta nueva gira de La Oreja de Van Gogh, que supone el regreso de Amaia Montero pero que no contará con la participación de Pablo Benegas, el guitarrista de la banda, promete ser "un recorrido emocional" por canciones como Cuídate, La Playa, Puedes contar conmigo, Rosas o 20 de enero. Las entradas para las nuevas fechas estarán a la venta el próximo lunes 15 de diciembre a las 12:00 horas en la página web oficial del grupo: www.laorejadevangogh.com/

   Así, el calendario completo de la gira quedaría de la siguiente manera:

   9 de mayo. Bilbao. Bizkaia Arena BEC! SOLD OUT

   10 de mayo. Bilbao. Bizkaia Arena BEC! Últimas entradas

   28 de mayo. Madrid. Movistar Arena. SOLD OUT

   29 de mayo. Madrid. Movistar Arena. SOLD OUT

   31 de mayo. Madrid. Movistar Arena. SOLD OUT

   6 de junio. Albacete. Estadio José Copete. Últimas entradas

   13 de junio. Murcia. Plaza de Toros. SOLD OUT

   14 de junio. Murcia. Plaza de Toros

   20 de junio. Badajoz. Auditorio Recinto Ferial. NUEVA FECHA

   26 de junio. Sevilla. Live Sur Stadium. SOLD OUT

   27 de junio. Fuengirola. Marenostrum Fuengirola. Últimas entradas

   4 de julio. Córdoba. Córdoba Live. NUEVA FECHA

   10 de julio. Gijón. Gijón Live

   31 de julio. Donostia. Illunbe Donostia Arena. SOLD OUT

   1 de agosto. Donostia. Illunbe Donostia Arena. SOLD OUT

   21 de agosto. Santander. La Virgen del Mar

   27 de agosto. Valladolid. Pingüinos Arena

   4 de septiembre. Valencia. Roig Arena. SOLD OUT

   5 de septiembre. Valencia. Roig Arena. Últimas entradas

   11 de septiembre. A Coruña. Coliseum. SOLD OUT

   12 de septiembre. A Coruña. Coliseum. Últimas entradas

   22 de septiembre. Madrid. Movistar Arena. Últimas entradas

   23 de septiembre. Madrid. Movistar Arena. Últimas entradas

   9 de octubre. Zaragoza. Pabellón Príncipe Felipe. SOLD OUT

   10 de octubre. Zaragoza. Pabellón Príncipe Felipe. SOLD OUT

   23 de octubre. Gran Canaria. Anexo Estadio de Gran Canaria. NUEVA FECHA

   24 de octubre. Tenerife. Campo de fútbol de Adeje. NUEVA FECHA

   6 de noviembre. Barcelona. Palau Sant Jordi. SOLD OUT

   7 de noviembre. Barcelona. Palau Sant Jordi. SOLD OUT

   20 de noviembre. Pamplona. Navarra Arena. SOLD OUT

   21 de noviembre. Pamplona. Navarra Arena. Últimas entradas

   26 de noviembre. Barcelona. Palau Sant Jordi. SOLD OUT

   27 de noviembre. Barcelona. Palau Sant Jordi. NUEVA FECHA

   5 de diciembre. Bilbao. Bizkaia Arena BEC!

   30 de diciembre. Madrid. Movistar Arena. NUEVA FECHA. Último concierto del año

