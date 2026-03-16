Veintiuno y Paul Alone, primeros teloneros de La Oreja de Van Gogh en su gira con Amaia Montero

Veintiuno y Paul Alone serán teloneros de La Oreja de Van Gogh en el inicio de su gira en mayo - GET IN

MADRID, 16 Mar. (CulturaOcio) -

La Oreja de Van Gogh ha anunciado que Veintiuno y Paul Alone serán los artistas encargados de abrir los primeros conciertos de Tantas cosas que contar, su gira de regreso con Amaia Montero en las las citas de mayo, el arranque de gira en Bilbao y los primeros conciertos programados en Madrid.

La banda donostiarra sigue inmersa en la preparación de su esperada gira. En las próximas semanas, el grupo encabezado por Amaia revelará paulatinamente el nombre del resto de artistas invitados que se sumarán a la apertura de cada uno de los 35 shows de Tantas cosas que contar.

CUÁNDO Y DÓNDE VER A VEINTIUNO Y PAUL ALONE

Para las dos primeras fechas en el Bizkaia Arena BEC!, que serán el 9 y el 10 de mayo, la banda ha elegido a Veintiuno. La formación toledana será la encargada de caldear el ambiente en el regreso de La Oreja de Van Gogh a los escenarios.

El grupo formado por Diego Arroyo, Yago Banet, Pepe Narváez y Rafa Pachón llega a esta cita tras la gran acogida de su último trabajo de estudio La Balada de Delirio y Equilibrio y su exitosa gira Mitología Tour. Veintiuno aportará la energía necesaria en la antesala a los dos primeros conciertos en la capital vizcaína.

Las citas en el Movistar Arena de Madrid los días 28, 29 y 31 de mayo contarán con la presencia de Paul Alone. El artista navarro, que destaca por su voz rota y su capacidad para contar historias cotidianas, añadirá una mezcla de rumba, pop y canción de autor antes de los conciertos de LODVG.

Paul Alone llegará a estas citas tras su álbum Nada es verdad, todo está permitido, un proyecto donde el artista no solo ha compuesto y producido, sino que también ha diseñado todo el imaginario visual.

AMAIA MONTERO EN LA OREJA DE VAN GOGH

Casi dos décadas después de que Amaia Montero dejara el grupo y fuera sustituida por Leire Martínez, la banda donostiarra formada por Xabi San Martín, Álvaro Fuentes, Haritz Garde y Pablo Benegas, se reúne con su antigua compañera para una nueva etapa. Tras el esperado regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh, el espectáculo incluirá algunos de sus grandes éxitos como Cuídate, La Playa, Puedes contar conmigo, Rosas o 20 de enero, entre otros.

La cantante se unió a la banda en diciembre de 1996, dando inicio a una etapa de más de una década en la que el grupo se consolidó como uno de los referentes del pop español. Durante su tiempo como vocalista, el grupo publicó cuatro discos de estudio: Dile al sol (1998), El viaje de Copperpot (2000), Lo que te conté mientras te hacías la dormida (2003) y Guapa (2006). Estas publicaciones superaron los cinco millones de copias vendidas en todo el mundo.

Con Montero al frente, la formación alcanzó gran popularidad gracias a canciones como Cuéntame al oído, Soñaré, Rosas, Puedes contar conmigo, La playa, 20 de enero, Cuídate y En mi lado del sofá. Durante ese periodo también recibieron numerosos reconocimientos internacionales, entre ellos el Latin Grammy Awards al mejor álbum pop de grupo en 2006 por Guapa o una nominación a los Grammy Awards en 2003 en la categoría de mejor álbum pop latino.

Finalmente, el 19 de noviembre de 2007, después de ofrecer su último concierto con la banda el 29 de junio de ese mismo año en Tenerife, Amaia Montero anunció su salida de La Oreja de Van Gogh para emprender su carrera en solitario.