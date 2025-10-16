Leire Martínez reacciona al regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: "Estoy a lo mío" - CONTACTO

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, se ha pronunciado sobre el esperado regreso de Amaia Montero que, tras meses de conjeturas, el grupo confirmó este miércoles. El anuncio se dio a conocer justo un año y un día después de la salida de Martínez, que había sido la voz de LODVG desde 2008.

"Estoy a lo mío, trabajando. De verdad que no me voy a pronunciar en nada", ha asegurado la cantante en el programa de televisión El tiempo justo, que ha contactado con ella telefónicamente. "No es mi noticia, no tiene nada que ver conmigo. Entiendo que serán otras personas quienes tengan que hablar de lo que sea. Es que no es mi historia", remarcó Martínez.

Tan solo un par de días antes de que el regreso de Montero se hiciera oficial, y a la vista del aluvión de rumores, Operación Triunfo, el 'talent show' con el que Martínez colabora como jueza, tuvo un gesto de apoyo hacia ella. Así, la próxima gala de OT comenzará su emisión con una actuación grupal de los concursantes junto a la cantante.

La canción que interpretarán será Mi nombre, el primer tema en solitario que lanzó la artista y cuya letra hace referencia a su marcha del grupo tras 17 años de trayectoria común. Noemí Galera, directora de la Academia de Operación Triunfo, les dijo a los participantes del programa que esta semana había que "dar muchísimo cariño a Leire por cosas".

📦🎶 La GRUPAL de la Gala 5 de OT 2025 será “Mi nombre” de @LeireMo 💥SIGUE el REPARTO en DIRECTO 👉🏻 https://t.co/Y1O1NZws7M #OTDirecto14O 💙✨ pic.twitter.com/WxuT5FqhyD — Operación Triunfo (@OT_Oficial) October 14, 2025

En el comunicado en el que confirmaban su regreso, los integrantes de La Oreja de Van Gogh confirmaron la salida, al menos temporalmente de Pablo Benegas, uno de los miembros fundadores de la banda. Así, pese a que aseguraron que "sigue formando parte del grupo" el guitarrista y compositor "esta vez no subirá al escenario" con ellos, pues ha decidido "parar" y "explorar nuevos retos profesionales".