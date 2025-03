Zendaya será Ronnie Spector en el biopic dirigido por Barry Jenkins

Zendaya protagonizará Be My Baby, el biopic de Ronnie Spector dirigido por Barry Jenkins

Ya es oficial: Zendaya protagonizará Be My Baby, el biopic de Ronnie Spector, vocalista de The Ronettes, dirigido por Barry Jenkins. El fichaje se produce cuatro años después de que la propia cantante y productora ejecutiva la eligiera para protagonizar el proyecto. Dave Kajganich (Hasta los huesos: Bones and All) será el encargado de escribir el guion.

El filme estará basado en las memorias de la cantante Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts, and Madness, or, My Life as a Fabulous Ronette. Según apunta Deadline, la película se centrará en el tormentoso matrimonio de la cantante con el productor Phil Spector. Y es que en el libro Spector relata algunos oscuros momentos de la pareja, como que se arrepintió del enlace cuando un día se despertó con el sonido de las rejas instaladas en su mansión.

Spector fue una de las fundadoras de The Ronettes en los años 50 junto con su hermana Estelle Bennett, y su prima, Nedra Talley. El grupo saltó a la fama con el disco Be My Baby, producido por Philles Records, el sello de Phil Spector. En 1968 se casó con el productor, del que más tarde se divorciaría en 1974. En 2009 el productor sería condenado a 19 años de prisión por asesinar a la actriz Lana Clarkson. Ronnie Spector murió en 2022.

Se desconoce tanto la fecha de rodaje como la de estreno del filme. Cabe recordar el apretado calendario de la actriz que está inmersa en el rodaje de la temporada 3 de Euphoria. Además la intérprete estrenará el próximo año La Odisea de Christopher Nolan, Shrek 5 y la cuarta cinta de Spider-Man con Tom Holland. Por su parte Jenkins tiene pendiente dirigir The Natural Order, un película de ciencia ficción protagonizada por Glen Powell.

A24 es el estudio encargado de Be My Baby y volverá a colaborar con Jenkins tras Moonlight, cinta ganadora del Oscar a la mejor película en 2016. Zendaya también volverá a colaborar con el estudio en The drama, la película romántica con Robert Pattinson que llegará este año a las salas.