La escena en la que Zendaya tuvo que calmar Robert Pattinson: "Se volvió loco"

MADRID, 12 Mar. (CulturaOcio) -

Zendaya y Robert Pattinson compartirán planos en The Drama, largometraje dirigido por Kristoffer Borgli. Los actores dan vida a una pareja a punto de casarse que afronta una profunda crisis, una complicada historia de amor que supuso un reto actoral para Pattinson.

En una entrevista con Premiere, Pattinson ha revelado que su compañera de reparto fue un gran apoyo cuando tuvieron que rodar una de las secuencias más difíciles del filme. "Teníamos una escena juntos que me estaba volviendo loco", ha confesado.

"Desesperadamente buscaba su significado, escribiendo páginas y páginas de análisis textual. Al final, llamé a Zendaya la noche antes de filmar la escena. Le conté mis dudas, hablé durante dos horas y, después de un rato, muy tranquila, me hizo entender que la frase simplemente decía lo que tenía que decir, que no había ningún significado oculto", relata.

"Y allí estaba yo, volviéndome loco durante tres días", agregó la estrella de The Batman. El actor Mamoudou Athie también participa en la cinta, que por el momento no tiene fecha de estreno. Ari Aster, director de filmes como Hereditary o Midsommar, produce The Drama.

Esta no es la primera vez que Pattinson se sincera sobre su proceso creativo y las dificultades a las que se enfrenta como actor. En una entrevista con GQ, el artista admitió que casi tuvo un "colapso mental" mientras filmaba Die, My Love, película de Lynne Ramsay que coprotagoniza junto a Jennifer Lawrence.

"Hice una película con Lynne Ramsay, y ella es muy buena bailarina. Y Jennifer Lawrence también es muy buena bailarina. Para ellas, simplemente es fácil. Ellas decían: 'Solo baila, solo es música, solo baila'. Yo estaba como, 'Voy a tener un colapso mental. Necesitamos coreografiarlo o cortarlo'. Y ellas me decían: 'No, solo baila, deja de ponerte tan raro'. Llegó el día y estaba sudando tanto que el interior de mis pantalones estaba mojado de sudor", reconoció.