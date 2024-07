Shrek 5 ya tiene fecha de estreno

MADRID, 11 Jul. (CulturaOcio) -

La saga de animación Shrek arrancó en 2001 con el estreno de la película dirigida por Andrew Adamson y Vicky Jenson. La franquicia contará con una quinta entrega, que ya tiene fecha de lanzamiento.

DreamWorks ha anunciado que Shrek 5 llegará a los cines en el 1 de julio de 2026. La cinta se estrenará coincidiendo con el 25 aniversario de la primera película y contará con el reparto de voces original, formado por Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy como Shrek, Fiona y Asno respectivamente.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu