Zazie Beetz protagoniza Te van a matar: "Me gusta la carga emocional de mi personaje" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 27 Mar. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

La comedia negra, el terror más salvaje y la acción desatada se dan la mano en Te van a matar, la nueva película del cineasta ruso Kirill Sokolov que ya está en los cines desde este viernes 27 de marzo. Producida por New Line Cinema y Nocturna, la cinta apuesta por una experiencia tan visceral como inclasificable, en la que una joven debe sobrevivir a una noche infernal en el Virgil, una guarida dominada por un culto diabólico.

En el centro del relato está Asia, interpretada por Zazie Beetz, un personaje que, más allá de la violencia extrema que la rodea, se construye desde un marcado conflicto interno. "No creo que la parte física fuera mi favorita. Lo que me gustó fue la carga emocional del personaje", señala la actriz durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

Zazie destaca cómo su papel está impulsado por "una motivación muy singular, de carácter relacional", vinculada a la culpa y a la necesidad de sanar heridas del pasado.

La actriz Patricia Arquette subraya la naturaleza híbrida del filme, que rehúye de los convencional. "Es una mezcla de muchísimos géneros diferentes. Es muy particular visualmente, muy pop, muy interesante", explica sobre una propuesta que combina artes marciales, estética de cómic, terror, gore y comedia. "Te embarcas en un viaje y, muy pronto, tienes que entregarte a este mundo de fantasía", añade Arquette.

UN FILME INUSUAL E IMPREVISIBLE

Esa fusión de tonos es también uno de los elementos que sedujo a Heather Graham desde el primer momento. "Leí el guion y pensé: este guion es fantástico, tengo que estar en esto", afirma la actriz, quien destaca el carácter imprevisible del relato. "Es muy inusual y los giros son verdaderamente únicos", apunta, antes de incidir en la combinación de registros: "Hay un componente de terror, otro de comedia, otro de acción. Él combina todos esos tonos y me encanta".

Por su parte, Myha la pone el foco en la puesta en escena de Kirill Sokolov, especialmente en las secuencias de acción. "Es como si estuvieras dentro de un videojuego", afirma, destacando el carácter inmersivo de la película. "Me parece genial y es algo que no había visto antes", añade sobre un estilo que, según apunta, conectará especialmente con el público gamer.

El proyecto marca además el arranque de Nocturna, la nueva productora de los hermanos Andy Muschietti y Bárbara Muschietti, quienes vieron en Te van a matar la carta de presentación ideal. "Leímos el guion y era espectacular. Era una aventura realmente de principio a fin", explica Bárbara Muschietti, quien destaca también la energía del director.

Andy Muschietti, por su parte, pone en valor el equilibrio tonal del filme y la personalidad de Sokolov. "Tiene una capacidad de contar una historia donde hay violencia, horror, humor, todo combinado y además tiene un sarcasmo visual", afirma. "Nuestra intención es producir todas las películas que queremos ver", añade sobre la línea editorial de Nocturna, una productora orientada a cineastas con una clara visión por contar historias.