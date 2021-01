Zack Snyder revela la verdadera razón por la que abandonó Liga de la Justicia en 2017

MADRID, 31 Ene. (CulturaOcio) -

Tras varios años de peticiones de fans y recogida de firmas, la versión de Liga de la Justicia de Zack Snyder pronto se convertirá en realidad. El director finalmente ha tenido la oportunidad de completar el filme que en 2017 tuvo que abandonar por motivos personales, quedando en manos de Joss Whedon. Ahora, Snyder ha explicado la razón real por la que dejó Justice League durante las etapas finales de la producción de la película.

Cuando Whedon se hizo cargo de Liga de la Justicia, se lanzó un comunicado de prensa en el que se explicaba que Snyder tuvo que dejar el trabajo incompleto por la trágica muerte de su hija. Sin embargo, siempre ha habido rumores de que en realidad fue despedido porque Warner no estaba de acuerdo con su visión de la historia de Batman, Superman, Wonder Woman y compañía.

Ahora que la versión de cuatro horas del director está próxima a estrenarse en HBO, gracias al libro Release The Snyder Cut se han revelado nuevos detalles sobre el abandono del cineasta en 2017. Tal y como lo explica el propio Snyder, no pudo continuar ya que la tragedia familiar copó, como es lógico, todos sus pensamientos y energías.

"Simplemente había terminado con eso", explica en un fragmento del libro, recogido por CinemaBlend. "Estaba en un momento en el que sabía que mi familia me necesitaba más que toda esa mierda, y solo necesitaba honrarlos y hacer todo lo posible para sanar su mundo. No tenía energía para luchar contra el estudio y pelear por la película", añade.

Snyder continúa relatando que "literalmente tenía cero energías para eso. Creo que hay un mundo paralelo en el que me quedé y lo intenté. Porque al fin y al cabo todas las películas son una pelea, ¿no? Estaba acostumbrado a eso, pero simplemente no tenía la energía", lamenta.

"Lo que había pasado en mi vida me había golpeado fuerte y simplemente no quería, no tenía ganas", sentencia refiriéndose a la difícil decisión de dejar un proyecto a medias, necesaria por el bien de su familia y el suyo propio.

Por suerte, y gracias al apoyo incondicional de los fans, más de 3 años después Snyder ha logrado cumplir su sueño de hacer una Liga de la Justicia de cuatro horas de duración e incluirá nuevos personajes como Darkseid, Detective Marciano o la versión oscura de Superman. Liga de la Justicia de Zack Snyder se estrena el 18 de marzo en HBO.