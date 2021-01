Brutal imagen inédita de Steppenwolf matando atlantes en Liga de la Justicia de Zack Snyder

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

En sus cuatro horas de duración, Liga de la Justicia de Zack Snyder incorporará mucho metraje que nunca se pudo ver en cines. Personajes como Darkseid o Detective Marciano harán su presentación en el universo DC del cineasta, ahora extinto. Y una nueva imagen del Snyder's Cut muestra a Steppenwolf peleando cara a cara contra los atlantes, el pueblo de Aquaman.

También conocido como el heraldo de Darkseid, Steppenwolf fue el principal villano de Liga de la Justicia. Su obsesión por encontrar las Cajas Madre le llevó hasta Atlantis, donde se enfrentó a las tropas de hombres submarinos. Sin embargo, en la versión de Snyder la batalla será mucho más violenta, a juzgar por la imagen inédita compartida por el propio director.

La foto publicada por el cineasta en su cuenta de Vero muestra la sala de montaje donde se está ultimando el filme. Y en la pantalla, que recoge un tuitero, se ve al villano con su nueva apariencia -rediseñada para el Snyder's Cut- aplastando contra el suelo a uno de los soldados del pueblo de Aquaman.

YO! Steppenwolf over the body of a dead Atlantean...#ZackSnydersJusticeLeague pic.twitter.com/rokttU3Srn