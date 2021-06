Zack Snyder revela cómo iba a llegar Green Lantern a Liga de la Justicia

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

Con el estreno del Snyder Cut de Liga de la Justicia, el director pudo compartir con los fans su visión del grupo de superhéroes liderado por Batman y Wonder Woman que debía haber llegado a las salas en 2017 en lugar de la que se estrenó -después de que Snyder abandonara el proyecto- con los notables cambios realizados por Joss Whedon.

Aunque la película muestra fielmente la visión de Snyder durante la filmación y la edición de la cinta, lo cierto es que Warner Bros pidió al cineasta eliminar algunas ideas del guion, lo que significa que hubo elementos que, a pesar del metraje de cuatro horas, quedaron fuera del filme.

Uno de ellos fue la presentación del Green Lantern John Stewart, interpretado por Wayne T. Carr. Aunque cineasta intentó recuperarlo durante la realización del conocido como Snyder's Cut, Warner se opuso hasta tal punto que, según el director, estuvo a punto de cancelar el proyecto.

"Cuando tuvimos esta disputa yo les dije, 'Chicos, no lo entiendo. Tenemos toda la movida del Multiverso, tenéis esto como un universo propio, qué más da?", ha explicado Snyder durante una entrevista en YouTube a Tyrone Magnus. "Creo que el final correcto para la película era lo de John Stewart, era lo que realmente tenía que ocurrir al final".

Al final de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, Bruce Wayne despierta de una pesadilla en su lujoso apartamento a las orillas de un lago y ve cómo el Detective Marciano, personaje interpretado por Harry Lennix, desciende del cielo para hablar con él y presentarse. En realidad, el cineasta ha explicado que iba a ser el Green Lantern quien tuvieran el encuentro con Batman.

"A pesar de todo, no quiero quitar nada de Harry (Lennix) y de su Detective Marciano porque mola", ha aclarado Snyder antes de afirmar que "Verlo al principio y verlo al final mola, completa de algún modo su historia, pero mi intención siempre fue tener a John Stewart".

El director ha compartido en sus redes sociales una pieza de arte conceptual en la que puede verse cómo era la presentación original del Green Lantern en el filme.

Concept art of @WayneTCarr as John Stewart Green Lantern in @snydercut pic.twitter.com/ORZYHjV6B2