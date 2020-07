Zack Snyder revela una escena del Superman Negro de Liga de la Justicia

MADRID, 26 Jul. (CulturaOcio) -

La JusticeCon, evento virtual con el que los seguidores de DC pueden resarcirse de la ausencia de sus personajes favoritos en la Comic-Con at Home, ha regalado a los fans una de las imágenes más esperadas. Zack Snyder ha revelado un breve clip de su montaje de Liga de la Justicia en el que por primera vez se puede ver al Superman de Henry Cavill con su mítico traje negro.

Durante su intervención en el evento, al que acudió para ofrecer detalles sobre su montaje de Justice League que, tras años siendo reclamado por los fans llegará a HBO Max a lo largo de 2021, Snyder compartió una breve secuencia mostrando a Kal-El con su legendario atuendo oscuro.

En ella aparece Alfred, interpretado por Jeremy Irons y, cuando vibra su vaso de whisky levanta la vista y allí encuentra a un resucitado Superman vestido con su traje negro. Una secuencia que se rodó con Cavill vistiendo el traje "normal" del superhéroe, pero que luego Snyder trató en postproducción para cambiar los colores de la vestimenta.

Here’s the first footage of ‘Zack Snyder's Justice League' showing Superman wearing his black suit! #JusticeCon pic.twitter.com/77Em3Eb7ys