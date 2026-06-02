Zack Snyder reimaginará 1997: Rescate en Nueva York, el clásico de John Carpenter - EUROPA PRESS/ GOLDCREST FILMS

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

El pasado mes de abril, en el marco de la CinemaCon, StudioCanal anunció que estaba preparando un 'reboot' de 1997: Rescate en Nueva York. Desde entonces, la productora no ha ofrecido muchos más detalles al respecto pero, de acuerdo a las últimas informaciones, el proyecto ya habría encontrado a su director.

Según recoge The Hollywood Reporter, ciertas fuentes apuntan a que el responsable de escribir y dirigir la nueva versión del clásico de John Carpenter, que ha sido descrito como una "reimaginación" del material original, será Zack Snyder.

El responsable de títulos como 300, El hombre de acero o Rebel Moon también producirá la cinta junto a sus socios de Stone Quarry, Deborah Snyder y Wesley Coller. Carpenter, que dirigió el filme original y firmó el guion junto a Nick Castle, participará como productor ejecutivo.

Por el momento, StudioCanal no ha hecho ningún comentario pero, según apunta el medio estadounidense, se cree que la visión creativa de Snyder pasa por hacer una película más cruda y descarnada, con abundantes efectos prácticos y localizaciones. De esta forma, su aproximación al proyecto se podría comparar con la de su versión de Amanecer de los muertos, más que con sus últimos títulos de superhéroes.

¿REGRESARÁ KURT RUSSELL COMO SERPIENTE?

La película original de 1997: Rescate en Nueva York estaba ambientada en un mundo postapocalíptico y seguía al convicto S. D. Bob "Serpiente" Plissken (Kurt Russell), enviado a la prisión de máxima seguridad de la isla de Manhattan para rescatar al presidente de los Estados Unidos. El filme contó con una denostada secuela, 2013: Rescate en L.A.

Cabe decir que Hollywood lleva años intentando hacer un remake de 1997: rescate en Nueva York. En 2021 se creía que Leigh Whannell estaba desarrollando una nueva versión de la cinta y, más recientemente, se dijo que Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin y Chad Villella (el trío conocido como Radio Silence) estaban en conversaciones para ponerse al frente del remake, que incluso se rumoreaba que contaría con el regreso de Russell como Serpiente. No hay noticias de que el actor vaya a retomar a su icónico personaje en el filme de Snyder.