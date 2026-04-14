En marcha los remakes de 1997: Rescate en Nueva York y Aullidos

Archivo - KURT RUSSELL Y HARRY DEAN STANTON EN 1997: RESCATE EN NUEVA YORK - AVCO EMBASSY PICTURES / ENTERTAINMENT PICTURES / E

MADRID, 14 Abr. (CulturaOcio) -

Durante su paso por la CinemaCon, que se está celebrando esta semana en Las Vegas, StudioCanal anunció 'reboots' de dos icónicas películas de culto de 1981. Y es que la productora ya se encuentra trabajando en nuevas versiones de 1997: Rescate en Nueva York y Aullidos, si bien por el momento no ha ofrecido muchos detalles al respecto.

Dirigida por John Carpenter (La cosa, La noche de Halloween), que también firmó el guion junto a Nick Castle, la película original de 1997: Rescate en Nueva York se trata de una cinta de ciencia ficción y acción ambientada en un futuro postapocalíptico. En ella, Kurt Russell encarna al convicto S. D. Bob "Serpiente" Plissken, que es enviado a la prisión de máxima seguridad que es la isla de Manhattan para rescatar al presidente de los Estados Unidos, interpretado por Donald Pleasence.

Russell volvería a encarnar a Serpiente en la secuela de 1996, 2013: Rescate en L.A., de nuevo dirigida por Carpenter y ambientada en este caso en una arrasada Los Ángeles.

AULLIDOS: UNA PELÍCULA DE CULTO DE TERROR CON HOMBRES LOBO

En cuanto a Aullidos, la cinta de 1981 estuvo dirigida por Joe Dante (Los Gremlins, El chip prodigioso, Pequeños guerreros) y tenía como protagonista a Dee Wallace, en el papel de una presentadora de televisión que, tras un traumático evento, se retira a descansar al campo, acabando en un complejo turístico plagado de hombres lobo.

El filme contó con un guion de John Sayles y Terence H. Winkless, que adaptaron la novela homónima de Gary Brandner.

Esa primera cinta de Aullidos dio pie a toda una franquicia formada por ocho entregas estrenadas entre 1985 y 2011, siendo la última de ellas Aullidos: El renacimiento, que contó en su reparto con Ivana Milicevic, Lindsey Shaw, Landon Liboiron y Niels Schneider, entre otros.