Zack Snyder confirma la precuela de Rebel Moon con la protagonista de Fallout

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de Rebel Moon (Parte uno): La niña del fuego en 2023, Netflix lanzó en 2024 su secuela, titulada Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas. La saga dirigida por Zack Snyder sumará un nuevo proyecto, un podcast que servirá como precuela.

Así lo ha confirmado el cineasta a través de X (antes Twitter). La publicación revela que el primer episodio del proyecto, titulado The Seneschal, se estrenará el 29 de julio y contará "la historia del primer Jimmy", haciendo referencia al robot al que pone voz Anthony Hopkins.

El post incluye un vídeo con entrevistas detrás de las cámaras y anuncia el elenco principal, que incluye a Ella Purnell como Raina, Naveen Andrews como Grigory, Alfred Enoch como Adwin, Peter Serafinowicz como Bartolomé y Jason Isaacs como el rey Ulmer. The Seneschal estará ambientado 500 años antes de los eventos de las películas.

The Seneschal: a six-part Rebel Moon podcast about the story of the first Jimmy. First episode out July 29. https://t.co/kZctfJitny pic.twitter.com/iW8MUIUjdZ