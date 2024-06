Las versiones solo para adultos de Rebel Moon de Zack Snyder ya tienen fecha de estreno en Netflix

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

Meses antes del estreno de la primera entrega de Rebel Moon, que llegó el 15 de diciembre de 2023, Zack Snyder ya anunció que las películas de nueva saga de ciencia ficción contarían una versión extendida. Dos montajes del director con secuencias más sangrientas e incluso escenas de sexo a los que el cineasta ya ha puesto fecha... y nuevos títulos.

Las versiones extendidas y sin censura de La niña de fuego y La guerrera que deja marcas llegarán a Netflix el mismo día, el próximo 2 de agosto. Y tal y como ha anunciado en sus redes sociales el propio Snyder, lo harán con una nueva denominación.

La primera de ellas, la versión extendida de Rebel Moon - Parte 1: La niña del fuego, llevará el título de Chalice of Blood (Cáliz de Sangre) mientras que la segunda, el montaje del director de Rebel Moon - Parte 2: La guerrera que deja marcas, pasará a llamarse Curse of Forgiveness (La maldición del perdón).

REBEL MOON - THE DIRECTOR’S CUTS



Chapter One: Chalice of Blood

Chapter Two: Curse of Forgiveness



August 2, only on Netflix. pic.twitter.com/gVsKSGoOJ0