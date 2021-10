Zack Snyder abre la puerta a la teoría del bucle en Ejercito de los muertos y Ejercito de los ladrones

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

Una de las teorías más populares sobre Ejército de los Muertos, la saga zombie de Zack Snyder que acaba de estrenar su precuela, Ejercito de los ladrones, en Netflix, sostiene que sus protagonistas están atrapados en un bucle temporal y que han estado llevando a cabo su misión una y otra vez.

La existencia de una pila de cadáveres vestidos de manera idéntica al equipo liderado por Dave Bautista y las armas, también iguales a las que portaban los personajes, alineadas en la pared ya dentro de la bóveda de la caja fuerte eran algunas de las evidencias que sostenían esta teoría. Una teoría que en la película incluso uno de los personajes, Vanderohe (Omari Hardwick), menciona aunque solo de pasada... y que ahora el propio Snyder ha alimentado con sus últimas declaraciones.

"Soy un gran admirador de todo ese entramado mitológico. Hay mucha diversión en un bucle temporal", afirmó Snyder en una entrevista concedida a GamesRadar. "No puedo esperar para hacer la secuela de Army of the Dead, para que podamos ver cómo se manifiestan todos esos elementos", señaló.

Una secuela que apunta a ser incluso más épica, pues se titulará 'Planet of the Dead', lo que significa que el apocalipsis zombi va extenderse rápidamente por todo el mundo. Por otro lado, ha dejado caer la posibilidad de la vuelta de Dieter en la secuela.

"¿Lo mató Zeus o no, qué pasó? No le hemos visto morir y aún queda algo de tiempo. No voy a contar qué pasará en 'Ejército de los muertos 2', también conocida como 'Planet of the Dead', pero digamos que Dieter sobrevivirá", declaró en otra entrevista para Inverse.

Aunque antes, el director busca poner en marcha 'Rebel Moon', una cinta que deriva de una idea que tuvo para 'Star Wars', pero cuyas negociaciones no llegaron a buen puerto. Eso significa que habrá que esperar un poco más para ver la secuela.

De momento, toca divertirse con 'El ejército de los ladrones', en la que podrá verse cómo Dieter (Matthias Schweighöfer) pasar de ser un trabajador de un banco en una pequeña ciudad a convertirse en un atracador de bancos y unirse a uno de los equipos criminales más buscados de la Interpol.