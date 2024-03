Zack Snyder: "300 es una de las películas más gay y si hacemos una serie, aún más"

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

Zack Snyder dirigió 300 en el año 2006, adaptación de la novela gráfica de Frank Miller con la que logró su primer gran éxito en taquilla. La película convirtió en saga con el lanzamiento en 2014 de 300: El origen de un imperio. Y ahora que el realizador tiene planeado ampliar la franquicia con una serie, ha dado algunos detalles sobre el proyecto.

Snyder pasó por el podcast The Joe Rogan Experience y habló sobre la icónica cinta. "Todas mis películas son un poco raras, en el buen sentido. 300, a pesar de su genialidad en cuanto a: 'Sí, vamos a pelear', sigue siendo una película rara", dijo. "¿Alguna vez pensaste en poner un montón de cosas gay ahí?", preguntó el presentador, a lo que Snyder respondió haciendo referencia al cómic de Frank Miller y Lynn Varley en el que se basa el filme.

"Es el libro de Frank. Hice lo que escribió Frank. Y hemos estado hablando de hacer una serie en la que realmente quería meter esos conceptos mucho más porque siento que es importante", apuntó. "Si seguimos adelante y hacemos más en el universo de 300, me gustaría incluir esa parte. Creo que eso sería una nueva sacudida. Como: '¡¿Qué?!'. Justo cuando pensabas que sabías cómo sentirte, voy a hacerte sentir de otra manera", añadió.

Además, el cineasta reflexionó sobre las críticas que recibió a raíz de la película. "La gente me ha acusado de ser homófobo o lo que sea. Hay una frase que dice: 'Filósofos y amantes de los niños'. Pero creo que claramente está siendo descarado, Leónidas. Por supuesto, en ese momento era muy consciente de la realidad de la cultura espartana, obviamente, se refiere a filosofía y amantes de los chicos... Lo está usando tal vez como un comentario despectivo, pero probablemente sea un amante de los hombres", dijo Snyder, que aseguró que 300 es "una de las películas más gay jamás realizadas".

"Está increíblemente centrada en los hombres y obsesionada con los hombres. Realmente sientes una energía masculina muy fuerte en esa película, a pesar de que Gorgo es un personaje femenino increíblemente fuerte. Tal vez solo yo lo entendí, investigué y entendí que en la cultura espartana, esa energía estaba ahí. Era importante asegurarse de que hubiera una sexualidad visceral en la forma en que los hombres interactuaban. Independientemente de si lo reconoces, está ahí", esgrimió.

El director también reveló que tenía previsto lanzar una tercera película de la saga, pero terminó escribiendo un proyecto sobre un romance queer que Warner Bros. rechazó. "Simplemente no podía hincarle el diente. Durante la pandemia, tuve un acuerdo con Warner Bros. y escribí lo que esencialmente iba a ser el capítulo final de 300. Pero cuando me senté a escribirlo, en realidad escribí una película diferente. Estaba escribiendo sobre Alejandro Magno y se convirtió en una película sobre la relación entre Hefestión y Alejandro. Resultó ser una historia de amor. Así que realmente no encajaba como tercera película", rememoró.

"Estaba ese concepto y resultó realmente genial. Se llama Blood and Ashes y es una hermosa historia de amor, en realidad, con guerra. Me encantaría hacerla, Warner Bros. dijo que no... Ya sabes, no son grandes admiradores míos. Es lo que hay", concluyó.