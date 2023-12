Julia Roberts evita responder una pregunta sobre la muerte de Matthew Perry

MADRID, 5 Dic. (CulturaOcio) -

Matthew Perry falleció el pasado 28 de octubre a los 54 años. El actor de Friends tuvo un romance con Julia Roberts, a quien recientemente le han preguntado por su expareja en una entrevista.

Roberts acudió al programa The View y le preguntaron cuál era su recuerdo favorito junto a Perry. La estrella esquivó con elegancia la pregunta y, dejando de lado su relación sentimental, comentó su propia participación en Friends. "Como fanática del fútbol americano, aparecer en el episodio de la Super Bowl me hizo sentir mucho más cerca de la Super Bowl de lo que nunca había estado", dijo.

La artista concedió anteriormente otra entrevista a Entertainment Tonight en la que también habló sobre Perry. "El repentino fallecimiento de alguien tan joven es desgarrador. Creo que, ya sabes, nos ayuda a todos a apreciar lo que tenemos y a seguir adelante de manera positiva lo mejor que podamos", apuntó.

En sus memorias Amigos, amantes y aquello tan terrible, Perry recordó con cariño su romance de tres meses con Roberts, que comenzó cuando ella aceptó hacer una aparición especial en Friends con la condición de que su papel fuera parte de una trama con Chandler Bing. A pesar de su entusiasmo inicial por el noviazgo, Perry detalló que sorprendió a Roberts al dejarlo. "Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Estaba constantemente seguro de que ella iba a romper conmigo. ¿Por qué no lo haría? Yo no era suficiente, nunca podría ser suficiente; Estaba destrozado, no era digno de ser amado. Así que en lugar de afrontar la inevitable agonía de perderla, rompí con la bella y brillante Julia Roberts", confesó.