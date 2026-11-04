Archivo - Ya es oficial: La película en imagen real de Naruto con el director de Spider-Man tiene luz verde - BUENAS NOTICIAS PARA LA PELÍCULA EN IMAGEN REAL DE

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Lionsgate ha dado luz verde a la película en imagen real de Naruto, con Destin Daniel Cretton (Spider-Man: Brand New Day) como director y guionista. Además, el filme contará también con el respaldo de Sony Pictures, que cofinanciará la cinta y se encargará de distribuirla internacionalmente.

Según informa The Hollywood Reporter, el rodaje de esta adaptación en imagen real del exitoso manga de Masashi Kishimoto tiene previsto arrancar en primavera de 2027. Asimismo, Lionsgate continuará supervisando el desarrollo y la producción de la película, además de su distribución en el mercado nacional.

La entrada de Sony Pictures en el proyecto no resulta sorprendente. El estudio, dirigido por Tom Rothman, mantiene una estrecha relación profesional con Cretton, que el pasado septiembre firmó un acuerdo de producción de tres años con la compañía para desarrollar nuevos proyectos. Además, ambos vienen de trabajar juntos en Spider-Man: Brand New Day, que ha recaudado más de 2.500 millones de dólares a nivel global.

Por otra parte, conviene señalar que Sony, con sede en Japón, también es la propietaria de Crunchyroll, una de las plataformas de streaming de anime más populares y, posiblemente, la más importante del sector.

"Por su profundo conocimiento del manga y el anime y su capacidad para distribuir películas a escala internacional, Sony Pictures es el socio ideal para Naruto. Estamos encantados de unir fuerzas con Tom Rothman y su equipo para llevar esta extraordinaria historia al público de todo el mundo", señaló Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, en un comunicado.

"Compartimos una enorme ambición con Naruto y el firme compromiso de convertirla en un auténtico acontecimiento cinematográfico a escala mundial, que respete todo aquello que millones de fans adoran de la obra original y que, al mismo tiempo, atraiga a muchos más espectadores y les permita descubrir lo que la hace tan especial", añadió.

"Estoy especialmente orgulloso del trabajo de Erin Westerman y James Myers en el desarrollo de esta película y en su labor para incorporar a Destin al proyecto, así como de Helen Lee-Kim por conseguir que Sony se sumara como socio internacional", continuó Fogelson.

"También quiero agradecer enormemente a Ari Arad, Tetsu Fujimura y a todo nuestro equipo de producción su esfuerzo y apoyo", aseguró.

"Lionsgate ha hecho un trabajo extraordinario al reunir un equipo de primer nivel para llevar a cabo esta adaptación, y es un honor que nos hayan elegido como socios. Además, este verano cosechamos un gran éxito junto a Destin y estamos encantados de volver a ponernos en sus manos", destacó Tom Rothman, presidente y director ejecutivo de Sony Pictures Motion Picture Grupo.

NARUTO, HUMOR Y EMOCIÓN CON HÉROES IMPROBABLES

Cretton, por su parte, como fan confeso de Naruto, puso el acento en aquello que hace especial a la obra: una historia que, más allá de sus espectaculares escenas de acción, destaca por su humor, su carga emocional y su humanidad, así como por presentar a héroes improbables capaces de protagonizar grandes hazañas.

Por el momento, Charles Melton es el único actor vinculado al proyecto y se encuentra en negociaciones para interpretar a Kakashi Hatake, el experimentado ninja que ejerce como mentor de Naruto y sus compañeros. La película estará producida por Avi Arad, Ari Arad y Emmy Yu, junto a Cretton y Jeyun Munford.

Naruto cuenta la historia de Naruto Uzumaki, un joven ninja lleno de energía y entusiasmo que sueña con convertirse algún día en el líder de su aldea. Sin embargo, su camino no será sencillo: en su interior alberga el espíritu de un zorro demoníaco de nueve colas, una criatura que marcará buena parte de su destino. El manga original, escrito e ilustrado por Kishimoto, se publicó por entregas en la popular revista japonesa Weekly Shonen Jump entre 1999 y 2014. Su éxito dio lugar posteriormente a varias adaptaciones animadas que se emitieron durante años en canales como Cartoon Network y Disney XD.