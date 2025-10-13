Archivo - Woody Allen y más estrellas de Hollywood rinden tributo a Diane Keaton: "Su rostro y su risa iluminaban cualquier lugar" - ROLLINS-JOFFE PRODUCTIONS / ENTERTAINMENT PICTURES

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

Tras darse a conocer la noticia de la muerte de Diane Keaton, que falleció el sábado 11 de octubre a los 79 años, han sido muchas las personalidades de la industria cinematográfica que han querido rendir tributo a la artista. Entre ellas destaca Woody Allen, que se ha despedido de su antigua pareja y colaboradora en títulos tan emblemáticos como Annie Hall o Manhattan, con una emotiva carta abierta.

"Es gramaticalmente incorrecto decir 'la más singular', pero todas las reglas gramaticales, y supongo que cualquier otra cosa, quedan suspendidas cuando se habla de Diane Keaton. A diferencia de cualquier otra persona que haya existido en el planeta o que probablemente vuelva a existir, su rostro y su risa iluminaban cualquier espacio en el que entraba", ha expresado el cineasta en una extensa remembranza de la actriz publicada en The Free Press.

El director recordó su primer encuentro con la intérprete, en una audición para su obra de 1969 Play It Again, Sam. "Si Huckleberry Finn fuera una joven hermosa, sería Keaton", pensó entonces. Y aunque, como dos personas tímidas, al principio les costó conectar, el realizador escribe que aquello cambió tras compartir un almuerzo. "Era tan encantadora, tan hermosa, tan mágica, que cuestioné mi cordura. Pensé: '¿Podía estar enamorado tan rápidamente?'", rememoró.

Según narra Allen, "con el paso del tiempo" empezó a hacer películas "para una sola espectadora, Diane Keaton". "Nunca leí ni una sola crítica de mi trabajo y solo me importaba lo que Keaton tenía que decir al respecto", apuntó.

"Esta hermosa campesina se convirtió en una actriz galardonada y un sofisticado icono de la moda", escribió el realizador, que concluía su tributo con una reflexión sobre el vacío dejado por la artista y el valor de su legado. "Hace unos días, el mundo era un lugar en el que estaba Diane Keaton. Ahora es un mundo en el que ya no está. Por lo tanto, es un mundo más triste. Aun así, quedan sus películas. Y su gran risa aún resuena en mi cabeza", expuso.

Aparte de aparecer en varias de sus cintas, como Annie Hall o Manhattan y mantener una relación con Allen, Keaton apoyó al cineasta en sus momentos más difíciles y polémicos, reiterando públicamente su amistad con él ante el resurgimiento de acusaciones de abuso sexual a su hija adoptiva en el marco del #MeToo.

EL ADIÓS A KEATON DE OTRAS ESTRELLAS

Junto a Allen, otras muchas estrellas de Hollywood han llorado la muerte de Keaton. "Me entristece mucho saber del fallecimiento de Diane. Le tenía mucho cariño y la noticia de su partida me ha tomado totalmente por sorpresa. No esperaba que nos dejara. La echaremos de menos. Que descanse en paz", expresó Robert De Niro, compañero de reparto de Keaton en El padrino. Parte II, en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter.

También el responsable de la icónica saga centrada en la historia de los Corleone, Francis Ford Coppola, compartió un tributo a la intérprete en su cuenta de Instagram. "Las palabras no pueden expresar la maravilla y el talento de Diane Keaton. Infinitamente inteligente, tan hermosa", expresó el cineasta, para concluir diciendo que todo en ella era "la personificación de la creatividad".

"La brillante, hermosa y extraordinaria Diane Keaton ha fallecido. No puedo expresar lo insoportablemente triste que me siento. Era divertidísima, totalmente original y completamente sin la malicia, ni nada de la competitividad que uno esperaría de una estrella así. Lo que veías era lo que era... ¡Oh, la, lala!", escribió en sus redes sociales Bette Midler, que protagonizó junto a Keaton y Goldie Hawn El club de las primeras esposas. Kate Huson, hija de Hawn, también despedía a la actriz.

Entre los numerosos intérpretes que han rendido homenaje a Keaton, ya sea a través de comunicados a medios o publicaciones en redes sociales, remarcando su legado y recordando momentos compartidos, se incluyen Steve Martin, con quien coincidió en El padre de la novia; Candice Bergen, Jane Fonda y Mary Steenburgen, con quienes protagonizó Book Club; Leonardo DiCaprio, con quien compartió pantalla en La habitación de Marvin o Michael Douglas, con quien trabajó en Así nos va.

"Algunos actores interpretan emociones. Diane Keaton las vivía desde dentro", remarcó por su parte la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. "Diane Keaton encarnaba las contradicciones del ser humano: divertida y frágil, brillante y herida, siempre dolorosamente honesta. Durante décadas, llenó cada fotograma de calidez, ingenio y asombro. Ganadora de un Oscar a la mejor actriz y cuatro veces nominada, su presencia marcó a generaciones de narradores. Su espíritu vivirá para siempre en la pantalla y en los corazones de todos aquellos que se vieron reflejados en ella", concluye el texto.

