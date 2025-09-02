Woody Allen elogia a Donald Trump como actor y asegura que volvería a trabajar con él - CONTACTO

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

Woody Allen, director y guionista de obras como Annie Hall y Manhattan, ha elogiado las dotes interpretativas de Donald Trump recordando el breve cameo que el entonces magnate realizó en su largometraje Celebrity (1998). El cineasta lo ha descrito como "muy buen actor", aunque ha querido marcar distancias respecto a sus posturas políticas como presidente de Estados Unidos.

"Como actor era muy convincente y carismático", afirma Allen en el podcast Club Random de Bill Maher, donde también subraya que Trump "clavaba su marca, hacía todo correcto y tenía un verdadero talento para el mundo del espectáculo". Tan satisfecho quedó con su desempeño que incluso ha dejado la puerta abierta a repetir colaboración: "Si me dejase dirigirlo ahora que es el presidente podría hacer maravillas".

El realizador matizó que esa admiración se limita al terreno actoral. "Soy demócrata. Voté por Kamala Harris y discrepo con él en el 95%, quizá en el 99%, pero como actor era muy bueno", señala Allen separando su valoración artística de cualquier afinidad ideológica.

Director y político trabajaron juntos en Celebrity (1998), sátira sobre la fama en la que Trump se interpreta a sí mismo en una escena recordada por su tono hiperbólico donde presume de planes inmobiliarios. La participación, rodada cuando el empresario ya era un rostro habitual de la prensa rosa y la televisión estadounidense, se ha convertido con el tiempo en una de las curiosidades más citadas del film.

En lo estrictamente cinematográfico, Celebrity forma parte de la etapa de finales de los noventa de Allen y contó con un reparto repleto de estrellas: Kenneth Branagh, Judy Davis, Leonardo DiCaprio, Charlize Theron, Winona Ryder, Joe Mantegna, Famke Janssen, Sam Rockwell y Melanie Griffith, entre otros.

Celebrity es uno de los contados papeles de Trump en pantalla, junto a apariciones en Solo en casa 2: Perdido en Nueva York, Sexo en Nueva York, Zoolander y El príncipe de Bel-Air.