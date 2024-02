MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

Wonka, el filme que explora los inicios del chocolatero más famoso de la historia del cine y la literatura, llega a HBO Max. La película protagonizada por Timothée Chalamet (Dune, Call Me By Your Name) estará disponible en la plataforma de streaming a partir del próximo 8 de marzo.

Chalamet interpreta a un joven Willy Wonka que, usando su ingenio y trucos de magia, trata de hacerse un hueco dentro de la industria del dulce para llegar a construir su inolvidable fábrica. Le acompañan en esta aventura un Oompa Loompa, al que da vida Hugh Grant (Notting Hill, Cuatro bodas y un funeral) y una niña llamada Noodle, encarnada por Calah Lane (El día llegará).

Junto a los mencionados intérpretes, completan el reparto de Wonka: Keegan-Michael Key (The Prom, Schmigadoon!), Paterson Joseph (Vigil: conspiración nuclear, Pares y Nones), Matt Lucas (Paddington, Alicia en el país de las maravillas), Mathew Baynton (Los hombres equivocados, Fantasmas), Sally Hawkins (La forma del agua, Paddington), Rowan Atkinson (Johnny English, Mr. Bean), Jim Carter (Downton Abbey), Natasha Rothwell (The White Lotus, Insecure) y la ganadora del Oscar Olivia Colman (La favorita, The Crown), entre otros.

Wonka está dirigida por Paul King (Paddington), quien también firma el guión junto a Simon Farnaby, basándose en el personaje creado por Roald Dahl en Charlie y la fábrica de chocolate. Michael Siegel, Cate Adams, Rosie Alison y Tim Wellspring ejercen de productores ejecutivos.