Hugh Grant aún no ha superado el rodaje de Wonka: "No podría haberlo odiarlo más" - WARNER BROS.

MADRID, 7 Dic. (CulturaOcio) -

Ya está en los cines Wonka, cinta dirigida por Paul King y basada en el personaje de Roald Dahl. Hugh Grant participa en el papel de Oompa Loompa y, tal como ha revelado recientemente, no disfrutó demasiado de la experiencia del rodaje.

Tal como señala Metro.co.uk, Grant ha confesado en una rueda de prensa que no le gustó rodar las escenas de CGI y comparó la experiencia con llevar "una corona de espinas" debido a que tenía una cámara alrededor de su cabeza. "Me quejé mucho por eso. No podría haber odiado todo esto más", dijo, aunque luego dejó caer que se trataba de una broma. "En realidad no", añadió.

En otra entrevista, King confesó que precisamente esta fama de cascarrabias de Grant es la razón por la que lo eligieron para el papel. "Los Oompa Loompas no tienen ningún diálogo en el libro, en realidad, y en las películas, tienen muy poco. Pero en el libro tienen canciones muy, muy largas, o se presentan como canciones, son poemas. Pero son muy divertidos, y los estaba leyendo como tratando de tener una voz en mi cabeza, y son tan mordaces, sarcásticos, desdeñosos e increíblemente divertidos, y la voz de Hugh seguía viniendo hacia mí", explicó a Radio Times.

"Y probablemente no hubo un gran salto desde allí hasta llegar a: '¿Cómo quedaría Hugh con 45 centímetros de altura, piel naranja y pelo verde brillante?'. Y eso me pareció algo muy divertido que me gustaría ver", añadió el realizador.

Timothée Chalamet encabeza el elenco como Willy Wonka. Además, también participan en el filme Olivia Colman, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Calah Lane, Keegan-Michael Key y Matt Lucas, entre otros.