Warner quiere a Jenna Ortega como protagonista de Gremlins 3

MADRID, 7 Abr. (CulturaOcio) -

Tras protagonizar en 2024 Bitelchús Bitelchús, la secuela del popular filme que Tim Burton dirigió en 1988, Jenna Ortega está a un paso de volver a protagonizar el regreso a los cines de otro gran clásico ochentero. Se trata de Gremlins, que estrenárá su tercera entrega en noviembre de 2027 y que quiere a la protagonista de Miércoles como gran estrella.

Según asegura el insider Daniel Richtman, Warner Bros. habría ofrecido el papel principal de Gremlins 3 a Ortega, entre cuyos trabajos también destacan la saga Scream o la serie You. El filme estará dirigido por Chris Columbus, guionista de las dos primeras películas y realizador responsable de títulos tan populares como Solo en casa o Harry Potter y la piedra filosofal.

Se desconoce qué personaje interpretaría, aunque se especula con que podría ser la hija de Billy (Zach Galligan) y Kate (Phoebe Cates), la pareja protagonista de las entregas de 1984 y 1990. Por ahora, tampoco ha trascendido si estos dos intérpretes u otros miembros del reparto original volverán en Gremlins 3,

A falta de que Warner Bros. desvele la sinopsis oficial del largometraje, el estudio ha confirmado que Zach Lipovsky y Adam B. Stein, responsables de Destino final: Lazos de sangre, escribirán el guion junto al propio Columbus. Steven Spielberg, que ya estuvo ligado a las dos primeras películas como productor ejecutivo a través de Amblin, retomará ese mismo rol en esta nueva parte.

GREMLINS 3, "PARA FANS DE TODA LA VIDA Y PARA UNA NUEVA GENERACIÓN"

"Me invade una profunda inspiración y pasión al embarcarme en este viaje cinematográfico", admitió Columbus en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter. "Es un honor reunirme de nuevo con Steven Spielberg y Warner Bros. para traer este último capítulo de Gremlins a una nueva generación de espectadores, que podrá experimentar toda la emoción de esta gran aventura en la gran pantalla", añadió el cineasta.

"Pocos títulos son tan queridos e icónicos como Gremlins, y nos entusiasma enormemente recuperarlo en la gran pantalla para los fans de toda la vida y para una nueva generación", afirmó el presidente de desarrollo y producción de Warner Bros., Jesse Ehrman. "Es un privilegio trabajar junto a Steven (Spielberg), Chris (Columbus) y todo el equipo creativo, y esperamos que el público pueda experimentar la magia, la diversión y el espíritu de Gremlins en 2027", señaló.

Dirigida por Joe Dante, Gremlins se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la cultura popular de los años ochenta, además de ser un éxito rotundo en taquilla. Con un presupuesto de 11 millones de dólares, la película original recaudó unos 164 millones en todo el mundo. También con Dante al frente, Gremlins 2, la nueva generación no repitió el mismo rendimiento y amasó poco más 41 millones de dólares a nivel global con un coste de producción de 50 millones.

"Rand es un inventor que un día regala a su hijo Billy una tierna y extraña criatura, un mogwai, adquirida en un bazar chino. El inocente regalo, sin embargo, será el origen de toda una ola de gamberradas y fechorías en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Todo empieza cuando son infringidas, una tras otra, las tres reglas básicas que deben seguirse para cuidar a un mogwai: no mojarlo, evitar que le dé la luz del sol y, ante todo, no darle de comer después de medianoche", reza la sinopsis de Gremlins.