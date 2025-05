Las reglas de la Muerte en Destino final 6: Lazos de sangre, explicadas

MADRID, 16 May. (CulturaOcio) -

La icónica saga de terror Destino Final revive casi 15 años desde el estreno de su hasta ahora última entrega, con la llegada a los cines de Destino final: Lazos de sangre, este viernes 16 de mayo. La película recupera a un personaje clave en la franquicia, William Bludworth (encarnado por el fallecido Tony Todd) que, tal y como ha revelado un adelanto, tendrá que instruir a un nuevo grupo de jóvenes en las reglas para burlar a la Muerte, como ya hiciera en otros filmes.

"Solo hay dos maneras de romper el ciclo: matando -si quitas una vida, tendrás el tiempo que le quedaba a esa persona- o muriendo. Buena suerte", sentencia el personaje de Todd en el avance de apenas 30 segundos de duración, unas palabras que no prometen ser de mucho consuelo al grupo acechado por la Muerte. Y es que, si algo ha demostrado la saga a lo largo de los años es que, por mucho que intenten salvarse los personajes, el destino siempre los alcanza.

Así, las películas de Destino final parten de una premisa muy clara y siguen una estructura marcada: un grupo de personas se libra de una violenta muerte gracias a la premonición de uno de ellos. Pero puesto que su sino era fallecer, la sombra invisible de la Muerte los acecha hasta conseguir su objetivo, llevándoselos en el mismo orden en que debían haber muerto en un primer momento y despachándolos de formas tan grotescas como imaginativas.

Ahora bien, todos los filmes dejan a los personajes creer que hay alguna manera de librarse de su destino y es ahí donde entra la figura de Todd, misteriosamente versado en el tema. Así, en la segunda entrega, Bludworth exponía que solo una "nueva vida" podía derrotar a la Muerte, mientras que en la quinta, revelaba que uno podía tratar de entregar a alguien en su lugar, quedándose con sus años de vida al matarlo.

LA MUERTE ES VENGATIVA

En Lazos de sangre, si bien a los personajes se les pasa brevemente por la cabeza matar para sobrevivir, acaban optando por probar la efectividad de la segunda vía de escape que les ofrece Bludworth: la de morir y ser reanimados. Así, Erik trata de salvar la vida de su hermano Bobby haciendo que entre en parada cardiorrespiratoria y que sea declarado clínicamente muerto por unos segundos, antes de traerle de vuelta, ya fuera de todo peligro.

No obstante, la sexta entrega de Destino final introduce un nuevo aspecto de la Muerte y es que a esta no le gusta que intercedan en sus designios y puede ser muy vengativa al respecto, decidiendo cobrarse vidas que en principio no estaban en su lista negra.

Precisamente es esta la razón que Stefanie y Charlie encuentran al ver que Erik, a quien no le tocaba fallecer, muere tratando de ayudar a Bobby. Esto explicaría también por qué en los últimos compases de Destino final 5, Molly Harper (Emma Bell) cogía el infame vuelo 180 a pesar de sobrevivir en la premonición inicial.

LA MUERTE ES HEREDITARIA

En todo caso, la nueva regla que presenta la película y que afecta a toda la saga tiene que ver con el propio título de la misma, Lazos de sangre. Y es que la premisa de la cinta se basa en que la Muerte no solo persigue a aquellos que se le escapan, sino también a la descendencia que tengan después de librarse de ella, ya que se trata de vidas que nunca deberían haber existido.

Así, la sexta entrega de Destino final establece como primera premonición la de Iris en el restaurante del Sky Tower en 1968, gracias a la cual salva cientos de vidas. Dada la gran cantidad de supervivientes, a la Muerte le lleva cierto tiempo dar caza a todos ellos, más aún teniendo en cuenta que algunos forman familias a por las que debe ir también. El filme sugiere entonces que todos los fallecidos de la saga hasta el momento están en realidad relacionados con este primer suceso.

Aparte de dejar claro el retorcido orden que sigue la Parca, la nueva cinta deja claro que uno puede llegar a prever sus movimientos. De hecho, con la ayuda del cuaderno de Iris y comprendiendo que los accidentes siguen reglas matemáticas, Stefanie logra prever varios desastres, consiguiendo más tiempo tanto para ella como para su familia.

Dirigida por Adam B. Stein y Zach Lipovsky, Destino final: Lazos de sangre cuenta en su reparto con Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Rya Kihlstedt, Richard Harmon, Owen Joyner, Anna Lore, Brec Bassinger, Andrew Tinpo Lee y April Telek, además del ya mencionado Tony Todd, entre otros.