Gremlins 3 ya tiene fecha de estreno... pero pierde a uno de sus elementos clave

Gremlins, la mítica saga ochentera, regresará a la gran pantalla con una tercera entrega dirigida por Chris Columbus, que toma así el testigo de Joe Dante. Zach Lipovsky y Adam B. Stein, los guionistas de Destino Final: Lazos de sangre, se han sumado al director y guionista para coescribir junto al director la película, que tiene fijado su estreno para el 19 de noviembre de 2027.

"Me invade una profunda inspiración y pasión al embarcarme en este viaje cinematográfico", ha admitido el director de las dos primeras películas de la saga Harry Potter en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter. "Es un honor reunirme de nuevo con Steven Spielberg y Warner Bros. para traer este último capítulo de Gremlins a una nueva generación de espectadores, que podrá experimentar toda la emoción de esta gran aventura en la gran pantalla", añadió Columbus acerca de su regreso a la franquicia, tras haberse encargado del guion de los dos primeros filmes que, dirigidos por Joe Dante, se estrenaron en 1984 y 1990, respectivamente.

"Pocos títulos son tan queridos e icónicos como Gremlins, y nos entusiasma enormemente recuperarlo en la gran pantalla para los fans de toda la vida y para una nueva generación", afirmó el presidente de desarrollo y producción de Warner Bros., Jesse Ehrman. "Es un privilegio trabajar junto a Steven (Spielberg), Chris (Columbus) y todo el equipo creativo, y esperamos que el público pueda experimentar la magia, la diversión y el espíritu de Gremlins en 2027", añadió.

En este punto, hay que recordar que el pasado jueves David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, daba luz verde al proyecto durante la presentación de los resultados del tercer trimestre de la compañía. Dicho esto, la elección de Lipovsky y Stein no es casual.

El dueto, más conocido por su trabajo como directores, revitalizó la franquicia de Destino Final con Lazos de sangre, que no había contado con una nueva entrega desde 2011. Estrenada en mayo de 2025, la cinta recaudó 315 millones de dólares en todo el mundo frente a un presupuesto de unos 50 millones de dólares, convirtiéndose así en una de las más taquilleras y con mejores críticas de la saga.

Además, dirigieron y escribieron en 2018 la cinta de terror Freaks, así como los guiones de tres episodios de la serie Ingress Obsessed, de manera que coescribir con Columbus Gremlins 3 es para Lipovsky y Stein una ocasión única para su trayectoria. Gremlins se estrenó en 1984 y contó con la dirección de Joe Dante y un guion de Christopher Columbus. En 1990 llegó a los cines la secuela, Gremlins 2: La nueva generación, y en 2023 la franquicia se expandió con la serie de animación de Max Gremlins: Los secretos de los Mogwai y Gremlins: The Wild Batch.

Por su parte, Joe Dante, quien dirigió las dos primeras películas de la saga, se pronunció sobre la posibilidad de materializar una tercera entrega el pasado año. "Eso depende del público", afirmó a The Hollywood Reporter en septiembre de 2024. "La verdad es que es una franquicia demasiado grande como para que nadie haga nada con ella. Pero a la gente le cuesta entender cómo vamos a hacerlo exactamente", añadió entonces.

Hasta el momento, no hay detalles sobre la trama de Gremlins 3. Dirigida por Columbus y coescrita junto a Lipovsky y Stein, la película está producida por Kristie Macosko Krieger, Holly Bario, Michael Barnathan, Mark Radcliffe y el propio Columbus, mientras que Steven Spielberg ejercerá como productor ejecutivo.