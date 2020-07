¿Volverá Keanu Reeves como Constantine dirigido por J.J. Abrams?

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

En las últimas semanas han surgido rumores apuntando que Warner Bros. se unirá a J.J. Abrams para rodar una nueva película de acción real de Constantine. Se trata de una cinta para HBO Max y que, tal como señalan las especulaciones, podría contar de nuevo con Keanu Reeves como protagonista.

Según Murphy's Multiverse, Abrams ejercerá como productor del largometraje. "He escuchado algunos rumores sobre esto. Si Keanu Reeves regresa, tendrá otro personaje icónico para aumentar su popularidad. Cada década este tipo lanza un título así para reavivar el amor del público. Qué gran estrella", tuiteó el periodista de Observer Brandon Katz.

Have heard some whispers about this. If Keanu Reeves returns, that'll give him yet another iconic character to extend his mainstream popularity. Every decade, this dude rolls out another buzzy title to reignite the public's love. What a movie star. https://t.co/v19a0EAcOD