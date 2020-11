¿Es El Villano De Rami Malek En Sin Tiempo Para Morir El Doctor No De La Saga James Bond?

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Rami Malek encarnará a Safin, el nuevo y temible enemigo de James Bond en Sin tiempo para morir. En las últimas semanas han surgido teorías que apuntan a que su personaje es en realidad el Doctor No, icónico villano de la saga. Ahora el actor ha hablado sobre estas hipótesis que supondrían un giro con el que ahora sueñan muchos fans de la saga.

"Eso es interesante. No voy a insistir en eso, pero creo que es interesante. Tendréis que esperar y ver. Dejad que los rumores vuelen, porque no importa lo que esperes de esta película, te sorprenderás cuando la veas. No echaré más leña al fuego", respondió al respecto en una entrevista concedida a GQ.

Cary Fukunaga también ha hablado sobre el tema con GQ. "Una vez que entramos en el territorio de Christoph Waltz y Blofeld, no podíamos volver a hacerlo pequeño. Teníamos que pensar a lo grande. Es complicado porque no quieres hacer un supervillano cliché, pero tienes que crear alguien que sea una amenaza no solo para Bond y las personas que ama, sino para el mundo en general", reveló.

Una de las pruebas que han señalado los fans es el hecho de que la organización SPECTRE, de la cual el Doctor No era miembro, fue presentada precisamente en la película anterior. Teniendo en cuenta que la película de 2015 identificó a todos los villanos anteriores de las películas de Daniel Craig como agentes de SPECTRE, la nueva cinta podría mantener la tradición incluyendo al Doctor No.

Además, los seguidores han señalado el enorme parecido entre Safin, personaje que interpreta Malek, y el icónico villano al que dio vida Joseph Wiseman en el largometraje de 1962 que protagonizó el recientemente fallecido Sean Connery.

Junto a Malek y Craig, completan el reparto Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Léa Seydoux y Ana de Armas. La cinta llegará a los cines en abril de 2021.